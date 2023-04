A receita da Melhor Patanisca de Lisboa e outros programas em destaque

Oito propostas para ver nos próximos dias.

# Cozinha de Chef: Melhor Patanisca de Lisboa

Dia 03/04 | Casa e Cozinha | às 20h35

A chef Marlene Vieira abre as portas do seu restaurante para partilhar o segredo da Melhor Patanisca de Lisboa, prémio atribuído em 2019 à sua receita no evento gastronómico Peixe em Lisboa. “Para mim, partilhar é sinal de humanidade, além de humildade. Partilhar para podermos todos evoluir juntos”, refere a própria.

# Hamster e Gretel

Dia 01/04 | Disney Channel | às 10h10

Gretel Grant-Gomez e o seu hamster recebem superpoderes de extraterrestres e a sua responsabilidade é serem Heróis na Terra. Por outro lado, o irmão mais novo de Gretel, Kevin, foi deixado de lado pelos aliens e ficou como ajudante de super-herói. Para ver de segunda a sexta às 07.55, 15.40 e 18 horas, e aos sábados e domingos às 10.10, 12.30 e 20.25 horas.

# O Segredo de Darwin: A Experiência do Rapto das Crianças

Dia 01/04 | RTP2 | às 18h15

Documentário de Jurgen Stumpfhaus que conta um episódio pouco conhecido da vida do naturalista britânico Charles Darwin, que envolve quatro jovens índios da Terra do Fogo, sequestrados numa disputa com os indígenas pelo capitão do navio de pesquisa HMS Beagle e levados para Inglaterra. Dois anos depois, foram secretamente transportados de regresso à sua terra natal para convencer os membros da tribo da superioridade da civilização europeia. A experiência falhou dramaticamente, mas para Darwin a jornada marcou um ponto de viragem na sua vida.

# Especial Semana Santa

Dia o2/04 | Canal História | a várias horas

Estreias de “Histórias misteriosas da Bíblia” e “Judeia e Roma: O conflito fatal”. O primeiro, composto por seis episódios, é emitido nos dias 2, 3 e 4, às 22.15 e 23.05 horas, e reúne os factos que estiveram na origem de relatos bíblicos desconcertantes. O último capítulo é dedicado a Fátima e aos acontecimentos que tornaram esta localidade num dos sítios mais venerados pelos cristãos. “Judeia e Rom”, minissérie de dois capítulos, vai para o ar no dia 4 de abril às 23.55 horas. Explora a vida do rei Herodes e disseca a ascensão e trágica queda da Judeia sob o jugo do Império Romano.

# Kid Lucky

Dia 03/04 | Panda+

Na cidade de Nothing Gulch, no Texas, existe um vasto parque infantil. Kid está lá sempre batido e é conhecido por ser um ás da fisga e está destinado a ser o maior cowboy do mundo. Ele e os amigos vivem múltiplas aventuras, cavalgando o leal Jolly Jumper de Kid ou a ajudar o xerife. Onde há uma injustiça, Kid lá estará para salvar o dia e divertir-se pelo caminho.

# Guerra na Estrada

Dia 04/03 | AMC Break | às 22h00

Série que analisa as estradas americanas, atitudes humanas extremas, acidentes improváveis, fenómenos meteorológicos e alguns casos raros de gestos de bondade. Tendo os casos de violência no trânsito aumentado 500% na última década, a fúria na estrada é um comportamento humano cada vez mais comum. A isto acresce o fenómeno da má condução, que contribui para agravar este cenário, já que 80% dos acidentes são provocados por 20% dos condutores. Uma série com 15 episódios, que demonstram que as estradas podem revelar-se locais selvagens e muito perigosos.

# O Pesadelo dos Ditadores

Dia 04/04 | RTP1 | às 23h30

A história pouco contada em torno da II Guerra Mundial pela Maçonaria. Hitler, Mussolini e Franco tinham uma aura de invencibilidade. No entanto, uma obsessão assombrava as suas vidas: a existência de uma conspiração maçónica contra eles.

# Primeiro Homicídio

Dia 05/04 | AMC Crime | às 22h30

Análise a alguns dos mais famosos assassinos em série da América através dos seus primeiros homicídios. Proporcionando uma perspetiva única sobre estas mentes complexas, explora os momentos cruciais nas vidas dos criminosos que os levaram a tornarem-se quem foram. No primeiro episódio dá-se a conhecer a história de Richard Mallory, encontrado morto a tiro no mato, à beira de uma estrada da Florida, em 1989. O seu predador foi Aileen Wuornos, uma mulher em fuga de um passado problemático e que anseia por uma relação.