A Queda da Casa de Usher e outras seis sugestões televisivas para ver nos próximos dias

A série de terror, baseada num conto escrito por Edgar Allen Poe, estreia na quinta, na plataforma de streaming Netflix.

El Internado

DIA 9 | Biggs | 21h00

Estreia da quarta temporada. Fermín está ansioso para descobrir quem foi o assassino do pai. Ele sabe que o criminoso está no internato e não vai desistir de o procurar. Ao longo da temporada, ele percebe que o pai matou três dos fundadores do Projeto Genesis. No internato, chegam Martín e o filho Lucas, que estão em fuga, pois Martín fugiu com o filho sem o conhecimento da mãe, Silvana Yerena. Com Natalia Millán, Marta Torné, Martín Rivas, Ana de Armas, Raúl Fernández e Yon González.

Pretty Little Liars

DIA 9 | Biggs | 22h30

Começo da segunda temporada. O drama começa exatamente na continuação do explosivo final da primeira temporada. As protagonistas são o assunto da cidade – e não no bom sentido. Surpresas e desafios estarão reservados para cada uma nesta temporada. Quem disse que mudar é bom nunca visitou Rosewood ou encontrou quatro lindas mentirosas. Com Troian Bellisario, Lucy Hale, Ashley Benson, Shay Mitchell, Sasha Pieterse e Janel Parrish nos principais papéis.

Loki

DIA 11 | Disney+

O arrogante Deus da Mentira afasta-se da sombra do irmão numa série que ocorre após os acontecimentos de “Vingadores: Endgame”. Loki rouba o Tesseract, estilhaça o fluxo correto da realidade e aterra num mundo de problemas com a burocracia dos Guardiões do Tempo. Cabe-lhe consertar o que estragou, mas Loki recusa deixar-se manipular e nada corre como previsto. Com Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Angelica Ross, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant e Wunmi Mosaku.

Os Simpsons

DIA 11 | Disney+

A mais antiga de todas as séries de ficção na história da TV, “Os Simpsons” tornou-se umas das marcas mais consistentes, inovadoras e reconhecíveis em todo o mundo. Com o seu humor subversivo, a série deixou uma marca indelével na cultura pop norte-americana e transformou Homer (Dan Castellaneta), Marge (Julie Kavner), Bart (Nancy Cartwright), Lisa (Yeardley Smith) e Maggie em ícones de televisão. Chega agora a 34ª temporada de aventuras desta família.

Chicago Med

DIA 12 | Fox Life | 22h20

Estreia da oitava temporada. Nos novos episódios e no rescaldo do incêndio no apartamento de Will, Crockett, Ethan e Archer trabalham em conjunto para tentar salvar os sobreviventes. A nova colega de Charles, Nellie (Lilah Richcreek Estrada), ajuda um paciente paranóico. Dylan (Guy Lockard) toma uma decisão que muda sua vida. Uma série autoria de Dick Wolf com interpretações de Nick Gehlfuss, Marlyne Barrett, Oliver Platt, S. Epatha Merkerson, Brian Tee, Lorena Diaz, Yaya DaCosta e Torrey DeVitto.

Boa Noite, Mundo

DIA 12 | Netflix

Uma história sobre quatro membros da mesma família destroçada que encontram paz num jogo chamado “Planeta”, em que participam sem saberem que se conhecem. Os seus segredos são revelados, pouco a pouco, à medida que a história se desenrola e eles vão ficando a par das interações entre o mundo virtual e a realidade, e a forma como isto os afeta. A manga original tem argumento de Uru Okabe e tem sido publicada na Ura Sunday e MangaONE pela Shogakukan desde 2016.

A Queda da Casa de Usher

DIA 12 | Netflix

Da autoria de Mike Flanagan e Trevor Macy, criador de “A Maldição de Hill House” e ainda de “Missa da Meia-Noite”, surge esta tenebrosa série de terror baseada no conto escrito por Edgar Allan Poe e publicado pela primeira vez em 1938. A ação começa com os implacáveis irmãos Roderick e Madeline Usher, que transformaram a Farmacêutica Fortunato num império de riqueza, de privilégio e de poder. No entanto, os segredos escondidos do passado vêm à tona quando os herdeiros da dinastia Usher começam a morrer às mãos de uma misteriosa mulher. Bruce Greenwood, Carla Gugino e Mark Hamill protagonizam esta série dramática de terror.