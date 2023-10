A portuguesa Dashi produz artigos originais para cães e gatos

Padrões exclusivos e acessórios feitos de raiz preenchem a oferta da portuguesa Dashi, pensada para cães e gatos, mas também com propostas para humanos.

Uma marca com um estilo próprio, numa mistura perfeita entre o lado carinhoso, mas ao mesmo tempo rebelde. É assim que a Dashi, uma empresa vocacionada para o fabrico de artigos para cães e gatos, surgida em 2019, se descreve. Maria e Ricardo, ambos formados em arquitetura, são os mentores deste projeto, homenageando uma cadela “com bastante personalidade”, que ambiciona “desenvolver produtos que melhorem a funcionalidade do que existe atualmente no mercado, com uma estética diferenciadora, original e atrativa”.

Um dos fatores de diferenciação da Dashi é a utilização de padrões exclusivos, desenhados pela equipa, sediada em Vila Nova de Gaia. Há bananas, donuts, pandas e flamingos, em peitorais, arneses, trelas, coleiras, mas também padrões com o Popeye e a Betty Boop, em duas colaborações especiais. Recentemente, foram lançados os Dino Toys, peluches com uma abertura para encher com snacks, e um skate de edição limitada para acompanhar os patudos de uma forma aventureira. A oferta inclui ainda tapetes higiénicos, sacos e taças.

A nível de fabrico, na Dashi procura-se usar matérias-primas sustentáveis, havendo já peças em que o tecido poliéster é 100% reciclado. Os artigos são desenvolvidos em equipa, contando com as opiniões de criadores, treinadores e veterinários, e alguns deles desenvolvidos de raiz, caso do mosquetão de segurança, com “o bloqueio/desbloqueio mais rápido do mercado”.

Além da loja online, a Dashi está presente em lojas, clínicas e hospitais veterinários, bem como em mais de 20 países.