A Idade do Gelo chegou ao Dino Parque da Lourinhã

Esta sexta-feira, o parque temático de dinossauros na Lourinhã inaugura um novo percurso com 14 modelos à escala real.

A partir desta sexta-feira, dia 17, o Dino Parque da Lourinhã passa a contar com mais um percurso. Pelas 10 horas, será inaugurada a Idade do Gelo. O novo caminho acrescenta 14 modelos à escala real, fazendo com que o parque temático passe a exibir quase 200 modelos de dinossauros e de outros animais.

O Cenozoico é a era que começa após a extinção dos dinossauros, há 65,5 milhões de anos. Os primeiros 60 milhões foram marcados por temperaturas mais quentes, em que se desenvolveram espécies como as preguiças gigantes e as aves do terror. Depois, o clima arrefeceu drasticamente, com uma sucessão de períodos glaciares que originaram a Idade do Gelo, onde proliferaram animais como os mamutes, bisontes e ursos.

Tendo aberto portas em 2018, o Dino Parque da Lourinhã é a maior exposição temática ao ar livre da Europa. É composto por quatro percursos, onde os visitantes podem observar mais de 180 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitam o nosso planeta há 450 milhões de anos.