A Evasões desta sexta: à volta do presunto

Tema de capa

É a tradição certa. O ano arranca com as feiras do fumeiro, onde o presunto é um ator indispensável. Mas ele também anda por aí, suculento, em Lisboa e no Porto, em casas clássicas e em estabelecimentos mais jovens. Onde comer e onde comprar? Siga as nossas recomendações.

Vinhos

O simples deambular por um linear de supermercado impressiona pela diversidade da oferta de enchidos e restante fumeiro, de norte a sul do país. Insuperável é o prazer que dá descobri-lo ao vivo, em viagem. Estamos na altura dele e aqui estão as nossas sugestões vínicas, dez vinhos para dez enchidos. Comprar

Candeeiros e luminárias de design depurado preenchem a primeira loja Spazio Esperienze Davide Groppi em Portugal. Além de criações do conceituado designer de iluminação italiano, este espaço no Porto dá a conhecer peças de outros autores, produzidas sob a marca de Groppi.