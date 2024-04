Cinco programas para acender o espírito comunitário

Há mergulhos multimédia nos Clérigos e festas orgulhosamente locais em Alenquer. Festejam-se os vinhos de Setúbal e os jardins de Lisboa. E caminha-se, caminha-se muito, pelas pequenas rotas de Tondela. Todos juntos.

Igreja dos Clérigos multimédia, de abril a julho

Após estreia outonal, em novembro do ano passado, o ciclo Clérigos Immersive Concert: Spiritus of Classical Music retorna, desta vez em dias mais quentes, à Igreja dos Clérigos, no Porto. Descrito pela organização como uma combinação de “projeção de video mapping a 360 graus no interior do monumento com a interpretação ao vivo de célebres melodias”, o concerto inaugural do novo capítulo acontece a 25 de abril, pelas 21 horas. Repete-se a 27 de junho e a 25 de julho. Um quarteto (voz, violino e dois tocadores de órgão de tubos) interpretará nove composições, de autores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Hans Zimmer, enquanto as paredes, cúpula e altar-mor da igreja se transformam em telas. Os bilhetes custam 23 euros e vendem-se no local e nos sites spiritusporto.com e portugalagenda.com.

Uma feira quarentona em Alenquer

A Feira da Ascensão nasceu em 1982 e celebra as tradições populares e o espírito comunitário da vila de Alenquer. A edição de 2024 é a 40.ª, acontecendo no Parque Urbano da Romeira e nas ruas do município entre 8 e 12 de maio. Haverá concertos (Ivo Lucas a 9 e Emanuel a 11, por exemplo), carrosséis, largadas e corridas de touros, artesanato, exposições. No capítulo gastronómico, prometem-se sardinhadas e expositores com comes e bebes democráticos. Dois eventos se destacam no menu de domingo 12: a Gala do Rei e Rainha das Vindimas de Alenquer e, pela manhã, atletismo com o Grande Prémio da Ascensão.

A Península de Setúbal em quatro jantares vínicos

O Tróia Design Hotel alia-se à Rota dos Vinhos da Península de Setúbal para quatro jantares vínicos no restaurante B&G, daquela unidade hoteleira, limitados a 40 pessoas, onde menus criados para cada ocasião pelo chef da casa, Miguel Vaz Oliveira, aliar-se-ão a rótulos de outros tantos produtores locais. A estreia acontece a 27 de abril com vinhos da Venâncio da Costa Lima e uma carta que anuncia cones de tártaro de salmão como amuse bouche; entrada de terrina de pernil fumado com molho picalilly; corvina assada com alcaparras e limão, acompanhada de puré de batata e espinafres; um limpa palato de espumante com meloa; lombo de novilho com molho de pimenta e aipo trufado; e tarte Tatin à sobremesa. A 11 de maio, a protagonista será a Adega de Palmela. A 25 de maio é a vez da Quinta do Brejinho da Costa. E a 8 de junho prova-se uma seleção especial da Filipe Palhoça Vinhos. Cada jantar vínico vale 60 euros por pessoa. Há pacotes de alojamento disponíveis no Tróia Design Hotel para quem participar no evento de 27 de abril. Reservas para o primeiro jantar até 25 de abril,pelo email [email protected]

Trinta jardins para conhecer em Lisboa

A 13.ª edição do festival Jardins Abertos espalha-se pelos quatro fins de semana de maio, permitindo descobrir 30 jardins de Lisboa, num programa gratuito, feito de visitas guiadas, oficinas (perfumaria, pintura, culinária, dança) e atividades para as famílias; para conhecer, segundo a organização, “as espécies que neles vivem, as histórias de quem as plantou e delas cuida”. Há estreias, como o Jardim do Dragão do Centro Científico e Cultural de Macau, o Jardim do Atelier do Grilo, o Parque Hortícola da Terra de Minas na Tapada da Ajuda e o projeto Urbem Florestas Urbanas. E clássicos, como a Estufa Fria de Lisboa, os Jardins do Palácio Fronteira ou a Quinta Pedagógica dos Olivais. Mais passeios ao nascer do sol no Parque Florestal de Monsanto. O acesso aos jardins é feito por ordem de chegada, havendo, em alguns casos, lotação limitada.

Tondela mete os pés ao caminho até outubro

Do final de abril ao início de outubro, estão programados nove circuitos pedestres por localidades do município de Tondela. Sempre aos domingos de manhã. Este ciclo de trilhos começa a 28 deste mês com o PR1 – Rota dos Laranjais, na freguesia de Castelões. Há dose dupla em maio: PR3 – Rota das Cruzes, no Guardão (dia 5) e PR6 – Rota dos Moinhos, na União de Freguesias de Caparrosa e Silvares (6). Junho traz o PR5 – Rota de Santiago, em Santiago de Besteiros (dia 2) e o PR2 – Rota do Linho, em Castelões (16). Segue-se, a 7 de julho, o PR4 – Rota dos Caleiros. O ciclo é retomado em setembro, com o PR7 – Rota de Sangemil, em Lajeosa do Dão e Ferreirós do Dão (dia 22) e o PR8 – Rota dos Espigueiros, na União de Freguesias de Caparrosa e Silvares (29). A fechar, dia 6 de outubro, ataca-se a Grande Rota do Caramulo.