Wine & Books Lisboa: uma escapadela a quatro patas na capital

Instalado entre a zona monumental de Belém e o Palácio Nacional da Ajuda, o Wine & Books oferece um refúgio seguro para ir à descoberta da capital com o animal de estimação.

O primeiro cinco estrelas da marca Wine & Books abriu no bairro da Ajuda em 2021 e desde o primeiro momento permitiu aos hóspedes levar o animal de estimação numas férias ou escapadela à capital. Os companheiros de quatro patas começaram por ser alojados apenas numa tipologia, mas rapidamente passaram a ser bem-vindos nos 24 quartos do boutique hotel, que é uma ode a Lisboa e aos ícones da portugalidade.

A receção evoca desde logo o nome da unidade com estantes verticais ocupadas de livros e garrafas de vinho. “Representam a cultura e a gastronomia portuguesas”, informa Susana Lopes, diretora do hotel, e complementam-se com outros apontamentos como máquinas de escrever e uma parede com bacalhaus de cerâmica da Bordallo Pinheiro.

É filosofia do hotel ter um serviço de proximidade, “ao ponto de conseguirmos tratar os nossos hóspedes pelo nome”, realça Susana. E isso aplica-se também aos hóspedes caninos e felinos que ali ficam alojados. As políticas pet-friendly do Wine & Books – comuns a todos os hotéis da marca, incluindo o recém-inaugurado W&B na Baixa do Porto – estabelecem o limite de um animal por quarto, com o peso máximo de 15 quilos, e a cobrança de uma taxa de 35 euros.

Os animais podem circular em todas as áreas comuns do hotel, desde de que com trela, à exceção do spa e da sala interior do restaurante (podem permanecer no terraço). De resto, pede-se aos donos que não deixem o seu animal sozinho no quarto durante muito tempo, especialmente a partir das 21 horas, para salvaguardar o descanso de todos os hóspedes. “É um ambiente novo, é normal que os animais sintam algum nervosismo se estiverem sozinhos”, diz a diretora.

À chegada, assim como qualquer outro hóspede, os patudos também são recebidos com um mimo no quarto, que no caso inclui uma cama, taças para a água e para a comida, biscoitos e uma carta de boas-vindas. O hotel dispõe ainda de um serviço de concierge personalizado, que constrói itinerários turísticos pela cidade e dá algumas recomendações para quem quer passear por Lisboa com animal de estimação.