Independente chega à Comporta com elogio à cozinha e artesanato alentejanos

O novo Independente Comporta procura desconstruir a ideia de luxo intangível que marca a região, oferecendo uma experiência descontraída e amiga das famílias entre as dunas atlânticas e o pinhal. Tem spa com tratamentos à base de arroz e outros ingredientes naturais, quartos e villas, restaurantes, piscina exterior, um espaço multiusos e atividades em redor.

Colhido nos arrozais entre a Comporta e Melides, o arroz chega em estado puro às mãos de Filipa Santos para ser combinado – em bago e em pó obtido de forma artesanal – com óleos essenciais de base vegetal de grainha de uva, aveia, alfazema e flor de Ylang Ylang. “O arroz tem propriedades hidratantes, antioxidantes e calmantes para a pele e permite-nos criar uma experiência física e olfativa para o cliente, que assim toma contacto com uma das culturas mais representativas do Alentejo litoral”, introduz a consultora do Aura Spa.

Com quase duas décadas de consultoria e gestão de spas, Filipa Santos desenvolveu para o Independente Comporta um “conceito de spa único na região”, em que a maioria dos tratamentos se baseia em “ingredientes como o arroz, o sal, as ervas, o azeite e a grainha de uva”. O Pó de Arroz (185m) junta esfoliação e envolvimento de corpo inteiro seguida de um duche no gabinete e de uma massagem corporal com manteiga de karité, e termina com um tratamento de rosto com arroz e argila branca e uma massagem oriental à cabeça.





A expetativa é que o cliente, quando chega à piscina interior, esteja física e emocionalmente relaxado, nota Filipa Santos, uma vez que todos os tratamentos foram idealizados “numa vertente holística, que inclui a parte mental, emocional, energética e espiritual – daí o nome Aura”. As terapias energéticas – ayurveda, shiatsu e massagem de som com taças tibetanas – e a aromaterapia também estão no menu “com um objetivo terapêutico, combinando os óleos essenciais com a mestria das mãos das terapeutas”, explica a dona da Spaswelove.

A valorização do saber-fazer da região foi, de resto, uma das prioridades na conceção deste novo hotel de quatro estrelas com 40 quartos e 38 villas (T0 a T5), aberto em agosto na aldeia de Bicas. “Quisemos recriar uma aldeia alentejana, com casas brancas e próximas, onde as pessoas se veem umas às outras”, contextualiza Duarte D’Eça Leal, um dos quatro irmãos donos do grupo Independente. E se o exterior é marcado pelos pinheiros-mansos e pela vegetação mediterrânica, o interior, meio rústico, é uma ode às artes manuais.







Camas exteriores produzidas por artesãos do Carvalhal; tapeçarias com design colorido; candeeiros feitos em contraplacado e fios de linho; arandelas de cerâmica da olaria de Melides; jarros e copos de uma olaria de Évora; e colchas indianas feitas com plástico PET são alguns dos objetos que se encontram nos quartos, cujas paredes lembram a textura das cabanas de terracota. “Foi tudo pensado para ser funcional e durável no contexto hoteleiro”, diz Duarte. As vilas, por seu turno, revelam um interior branco e minimalista.

No centro do hotel, que sobe em socalcos, encontram-se a piscina exterior e o Bóia, bar de pizzas e saladas; o Casão, espaço multiusos para provas de vinhos e eventos; o Aura Spa; e o restaurante Maroto. Nele, o chef executivo David Vieira sublinha o lado mais irreverente do grupo com uma série de pratos de partilha inspirados no receituário da região, como por exemplo choco grelhado com coentrada e feijão frade; sopa de cação com pão grelhado e batata; e sobremesas como tarte de alfarroba com amêndoa e figo.