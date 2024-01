O inverno no Alto Minho: dormir em casinhas de madeira, nos Bungalows da Peneda

Na freguesia de Lamas de Mouro descobrem-se os Bungalows da Peneda, quatro casinhas em madeira, com os confortos citadinos, ideais para famílias que querem explorar a região, seja a pé ou de carro.

A quase mil metros de altitude, quando neva em Lamas de Mouro forma-se um manto branco que embeleza esta freguesia de Melgaço. Este ano, as condições meteorológicas ainda não são favoráveis à queda de flocos, mas é provável que isso aconteça até ao final do mês, afinal “é muito raro o ano em que não cai neve”, nota Paulo Azevedo, sócio-gerente da empresa Montes de Laboreiro, que faz a gestão dos Bungalows da Peneda.

As casas em madeira encontram-se no Parque de Campismo de Lamas de Mouro, às portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, e são uma opção para as famílias que querem explorar a região. Rodeados por vegetação estão os quatro bangalôs (desde 80 euros/noite), compostos por alpendre, dois quartos – um duplo com cama de casal e um twin com beliche -, casa de banho e kitchenette. Não falta televisão, wi-fi, aquecimento elétrico e equipamento para churrasco. Os animais de estimação podem acompanhar as famílias, mediante taxa de 5 euros por noite.

Nos tempos livres, não faltam atividades para fazer. O Trilho Interpretativo de Lamas de Mouro arranca a 300 metros do parque de campismo e segue um trajeto com 4,5 quilómetros, dando a conhecer a Ponte do Porto Ribeiro, um moinho de água, um relógio de sol, o forno comunitário, a Igreja de São João Baptista e a Porta de Lamas de Mouro.

Outra sugestão passa por descarregar a Peneda Gerês App, que apresenta um conjunto pontos de interesse, rotas e percursos com mapas, proposta de atividades e roteiros.