O hotel Heritage está como novo – e oferece entradas em museus de Lisboa

De portas abertas para a Avenida da Liberdade há 16 anos, o Heritage Avenida Liberdade Hotel foi remodelado em 2023 pelo arquiteto Miguel Câncio Martins, e está agora mais moderno e luminoso. Dos seus 42 quartos pode-se partir à descoberta dos atrativos turísticos da cidade, mas também da cultura local, pois o hotel passou a oferecer a entrada em alguns museus, e bilhetes para espetáculos.



Os hóspedes de olhar mais atento repararão, certamente, no enorme painel com letras em cor dourada onde se lê “Ervanária Hermética – Laboratório Botânico – Remédios Vegetais, Plantas Medicinais”, exposto de forma decorativa numa das paredes do átrio do Heritage Avenida Liberdade Hotel. Fundada no final do século XIX pelo industrial galego Eduardo Fraga Domingues, ligado à exploração de minas em Espanha e no Brasil, a loja vendia xaropes, rebuçados, cremes, champôs e sabonetes, tudo feito à base de ervas e plantas.

Instalada, desde o ano de 1923, no número 9 do Largo da Anunciada (com o qual confina o edifício do hotel, datado do século XVIII), a ervanária cedo conquistou público e prestígio, em grande parte graças ao trabalho de José dos Santos, empregado de confiança de Fraga Domingues que tinha ido para ali trabalhar com oito anos de idade. Quando o grupo Hotéis Heritage Lisboa ficou com o edifício para o transformar em hotel, a equipa teve o cuidado de conservar o imponente móvel-balcão que estava à entrada, convertendo-o na atual receção.

É atrás dessa bonita peça de madeira e vidro que a equipa do Heritage Avenida Liberdade Hotel dá hoje as boas-vindas a quem entra, rumo a uma estada tranquila no coração da cidade. E o que se vê podia bem ainda cheirar a novo, fruto da remodelação profunda da decoração levada a cabo pelo arquiteto Miguel Câncio Martins, responsável pelo projeto desde a abertura, há 16 anos. “A renovação teve como objetivo proporcionar um ambiente moderno, alegre e atemporal, com um toque aconchegante e sofisticado”, resume o próprio.

O clima, a história e a iconografia da cidade foram a inspiração para o projeto, que apostou no “design pontuado por interpretações artísticas de elementos icónicos portugueses, como azulejos e cerâmicas artesanais nas novas bibliotecas”, explica-se em comunicado. Formas e padrões de mobiliário foram também alvo de modificações, ganhando motivos naturais e tropicais, detalhes metalizados e tecidos nobres como o veludo, tudo isto visível, sobretudo, no átrio, no bar e na mezzanine do hotel, onde os hóspedes podem estar numa biblioteca.

O hotel não dispõe de restaurante, mas tem um bar com sala de estar onde os hóspedes se podem servir de vinho do Porto, moscatel, chá e água a qualquer hora, durante o dia. É também aqui que é servido o pequeno-almoço buffet. Subir de elevador aos quartos permite ler passagens de poemas de autores como Alexandre O’Neill e Hans Christian Andersen. As alterações no interior dos 42 quartos (e apenas uma suíte) foram mais subtis, tendo-se apostado na renovação de cortinados e carpetes, com padrões mais atuais. No piso inferior localizam-se, por sua vez, a “petit pool” aquecida, com espreguiçadeiras e boias para exercícios de ginástica, e um ginásio com algumas máquinas, de uso exclusivo para quem está hospedado no Heritage Avenida.

Recente é também a aposta do hotel na programação cultural da cidade. O mesmo é dizer que os hóspedes passaram a ter acesso gratuito ao Museu Nacional de Arte Antiga, ao Museu Nacional de Arte Contemporânea e à Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. Já com a Fundação Calouste Gulbenkian e com o Museu Medeiros e Almeida foi celebrado um protocolo para dar aos hóspedes “um desconto especial nas atividades e exposições”. Reservas que incluam a noite de domingo recebem também bilhetes para o espetáculo que estiver em cena no Teatro Politeama.