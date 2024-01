No Art Legacy Hotel, em Lisboa, há cozinha de autor e design holandês

Ao cabo de quase uma década no Alentejo Marmoris Hotel & Spa, o chef Pedro Mendes assumiu a cozinha do Áurea, restaurante do novo cinco estrelas Art Legacy Hotel, na Baixa de Lisboa. Uma estada envolvida em arte e design de luxo, com o selo da marca Moooi.

As raízes são lisboetas, mas o lado materno é algarvio e o materno alentejano. Intimamente ligado a estas três regiões do país, Pedro Mendes, 48 anos, fez questão de as transportar para o menu do Áurea, o novo restaurante de porta aberta para a Rua do Ouro e a primeira impressão que se tem do Art Legacy Hotel. “O Áurea é marcado pelas minhas experiências, por isso utilizo produtos que têm sido a minha bandeira – as algas e a bolota – e traçam um fio condutor, que passa pelas tradições gastronómicas da cidade de Lisboa”, explica o chef.

Existe um menu de almoço, mas é ao jantar que o chef apresenta de forma mais completa o seu trabalho na alta cozinha – que o levou a vários países e a frequentar a muito exclusiva École Ducasse, em França. Antes de chegar à mesa a viagem inicia-se no balcão do bar, na companhia de um cocktail aperitivo, onde são servidos crocante de algas e bivalves, cabeça de xara e bolacha de bolota e pastel de nata de bacalhau, uma trilogia que ilustra de forma feliz os territórios marcantes para o chef. Daí, os clientes seguem para as mesas do Áurea.





Os amuse-bouche acima descritos integram os menus de cinco e sete momentos (também há um vegetariano), paralelos ao menu à la carte. “Os fios condutores são Lisboa e o mar”, diz o autor de “Algo com Algas”, um livro com 40 receitas onde as algas marinhas assumem o lugar de ingrediente, uma vez que são “nutritivas e ricas em sais minerais e vitaminas”. Na costa portuguesa existem 600 espécies, mas no prato Pedro Mendes utiliza apenas sete ou oito, como o chorão do mar (codium), a erva do gelo, a folha de ostra e os dedos do mar.

Ostra marinada com alho francês, limão-caviar e erva do gelo; braz de algas e vieiras com codium e caviar desidratado; e carabineiro com xerém de milho e algas, com dedos do mar, são algumas das entradas em que o mar está presente. Nos principais, o chef cozinha com lombo de bacalhau e linguado e pregado selvagens, e abre algum espaço à carne, com a pintada à Convento de Alcântara e o bife à portuguesa com presunto e batata gratinada. Os ovos verdes (uma entrada abrilhantada com caviar) representam também o receituário local. Democratizando o uso das algas e provando a sua versatilidade, o chef inclui ainda pão de algas no couvert. Uma das sobremesas da chef pasteleira Cátia Marques também leva óleo de codium.





O Art Legacy, porém, não esgota os trunfos no Áurea, e apesar da sua pequena dimensão convida a descobrir um universo marcado pela arte e pelo design. “Este é o único hotel no mundo decorado com peças Moooi [marca holandesa criada pelo designer Marcel Wanders]”, realça Luís Rebelo de Andrade, responsável pelo arrojado projeto de interiores. Conservando a fachada em estilo francês do edifício do século XX onde havia funcionado a Companhia de Seguros Sagres, o arquiteto optou por combinar as “impactantes” cores azul, verde, amarelo e encarnado dos 46 quartos e sete suítes e corredores do hotel com papéis de parede da Moooi, dos quais se destaca o dos “animais extintos”. Excetuando as camas e outros pormenores, toda a mobília e decoração é uma amostra do catálogo da Moooi, o que torna o Art Legacy uma galeria de arte e design onde qualquer pessoa pode fazer compras.

“Este é o primeiro cinco estrelas do AT Group, por isso, à arte de bem receber juntámos um serviço personalizado onde nenhum detalhe é deixado ao acaso”, complementa por sua vez o diretor Carlos Faustino. Nos quartos – todos com varanda, mas apenas três com o próprio terraço virado para o Castelo de São Jorge – há amenities da Bvulgari, roupa de cama da Sampedro, chaleiras Smeg e colunas de som Marshall, entre outros luxos dignos dos cinco estrelas, como o serviço de abertura de cama, que deixa aos hóspedes chá pronto a fazer.

Art Legacy Hotel

Rua Áurea 175-181 (Baixa)

Tel.: 211 453 090

Web: artlegacyhotels.com

Quarto duplo a partir de 250 euros; suite a partir de 450 euros (valores por noite, com

pequeno-almoço)