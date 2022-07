Na Ericeira, o You And The Sea tem novidades a oeste, entre camas à beira-mar

Quatro anos depois de chegar à vila piscatória da Ericeira, junto à Praia do Sul, o You And The Sea recebe o verão com carta renovada no restaurante Jangada e um novo espaço que junta bar, desporto, workshops, zona infantil e esculturas de Bordalo II.

É a vila piscatória onde o mar é mais azul, já diz o povo e a canção imortalizada por Gabriel Cardoso em décadas idas. Mas para os mais céticos, o tira-teimas pode fazer-se a partir dos 35 apartamentos com vista mar, dos quais se aprecia o horizonte marítimo e oceânico, quer das varandas ou dos terraços. É assim há quatro anos, desde que o You And The Sea, o quatro estrelas situado junto à Praia do Sul, abriu portas na Ericeira.

O homenagem ao mar e ao surf, ou não estivesse localizado na primeira reserva mundial de surf da Europa, serve de inspiração para decorar quartos e zonas comuns. Os apartamentos estão recheados de quadros com os areais e as ondas locais, os tapetes têm as tonalidades do mar, há esculturas de baleias e tartarugas cravadas em portas de madeira, por exemplo. A atenção ao detalhe também não é descurada, da bebida de boas-vindas às mensagens personalizadas no apartamento.

E neste campo, há tipologias para todas as dinâmicas de férias, com apartamentos amplos e espalhados por quatro edifícios, que vão dos estúdios até aos T5, equipados para facilitar a vida familiar nos dias de descanso, com cozinha equipada com máquina de lavar roupa, loiça, micro-ondas ou forno, entre outros equipamentos. Os espaços são amplos

Para a chegada do verão de 2022, o You And The Sea traz novidades. O La Barraque, espaço ao ar livre situado ao lado do hotel, passa a estar aberto ao público geral, de sexta-feira a domingo, reunindo bar com esplanada, petiscos, bebidas, rampa de skate, campo de futebol, zona infantil e gaivotas criadas por Bordalo II – o mesmo que assina o caranguejo numa das fachadas do hotel. Na programação deste espaço, com vista e passadiço direto para a praia, contam-se atividades variadas como workshops de design floral e fotografia, cinema ao ar livre, jogos de voleibol, animação de DJ e mercado de artesãos nacionais – basta ir espreitando as redes sociais. A estas juntam-se as atividades que sempre fizeram parceria com o hotel, e se mantêm, como passeios de bicicleta, aulas de skate e de ioga ao ar livre ou escalada de rochas.

As outras novidades saem, por estes dias, da cozinha do Jangada, o restaurante do You And The Sea liderado pelo chef André Rebelo. Os pastéis de massa tenra com polvo e maionese de pimentos assados (9 euros); os ovos rotos com molho de francesinha (9,50 euros); a corvina com batata-doce, mexilhão e molho à Bulhão Pato (17 euros); e o magret de pato com arroz de fumeiro, acelga e picle de beterraba (17 euros) são os novos motivos para rumar à Ericeira. Destaque para os legumes e frescos que vêm diretamente da horta biológica do hotel, uma recente aposta. Mas não só. A pavlova de mascarpone, gel de manga e fruta da época está de volta, a pedido dos comensais, e as seis pizas em forno a lenha passam a ser feitas com massa-mãe, para miúdos e graúdos provarem no restaurante situado em frente à piscina aquecida a 26 graus, com o mar a espreitar mais ao fundo.