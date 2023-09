MS Collection Aveiro, o primeiro hotel cinco estrelas da cidade

Primeiro hotel cinco estrelas da cidade nasce em palacete habitado pela família de Eça de Queirós. Cuidado, esmero e requinte tem companhia à altura no restaurante Prosa, comandado pelo chef Rui Paula.



A propriedade comutativa da adição, segundo a qual a troca do lugar das parcelas não altera o resultado final, permite usar a seguinte fórmula para definir o MS Collection Aveiro – Palacete de Valdemouro: 5 estrelas + 1 estrela = 1 estrela + 5 estrelas = 6 estrelas. A ordem dos fatores é arbitrária neste lugar de charme superlativo. O reabilitado edifício do século XVIII, outrora residência do pai e família de Eça de Queirós, é, com justiça, um hotel de cinco estrelas. O restaurante Prosa, onde oficia o chef Rui Paula, acrescenta-lhe luxo e brilho. Mais uma estrela, portanto.

Volta dada ao hotel (ver texto abaixo), abancamos para, citando Eça, figura quase omnipresente no Palacete, perceber se, de facto, “é o comer que faz a fome”. E é. O que chega à mesa, com o selo do chef que conquistou duas estrelas Michelin na Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), é uma composição, ora em prosa ora em poesia, dos sabores da região aveirense.

Manda o bacalhau, servido em brandade arrumada num corneto pincelado com tinta de choco, primeiro, e numa salada com grão-de-bico, azeitona e picles, depois. Impecável maridagem com o Tormes de 2021, vinho seivoso, como aqueles de que Eça fala n’ “A cidade e as serras”. Manda a seguir uma caldeirada que junta pargo, corvina e robalo à crocância da enguia frita, tudo envolto num apuradíssimo molho de caldeirada (os citrinos do Abanico 2021 bateram-se à altura com a cornucópia de sabores do preparado). E manda, claro, o leitão, guarnecido por uma extraordinária batata galette e regado com um molho refinado (a exuberância aromática e a frescura do Clandestino tinto 2020 esteve à altura). Comer em Aveiro sem provar ovos-moles é como ir a Roma e não ver o Papa. Chegou, para finalizar, um pão de ló com gelado de canela e um creme de ovo que, unindo a sobremesa, não se sobrepôs a nenhum dos elementos, tudo “regado” com um tawny D. Antónia.

Espreita-se o magnífico mural esculpido por Vhils junto à piscina, ali ao lado do restaurante, e percebe-se melhor o que Eça escreveu nas “Notas contemporâneas”: a cozinha é das manifestações que melhor revelam o génio de uma raça. Escreveu-o em prosa, mas soa a poesia. Gastronómica, no caso.

Essa é que é Eça

Do elaborado conceito à refinadíssima decoração, é em torno da obra do escritor que também foi diplomata que se ergue o MS Collection de Aveiro. A fachada neoclássica dominada por um brasão dá guarida a 39 quartos distribuídos por quatro pisos: dez são temáticos (cada um tem o nome de uma das personagens das obras de Eça), 20 são clássicos (integram elementos que recordam o método de escrita antiga, como penas) e nove são “signature” (decoração inspirada no estilo Art Déco, ou não fosse Aveiro a catedral da Arte Nova em Portugal). O que verdadeiramente impressiona é o esmero colocado em todos – e são mesmo todos – os pormenores que fazem do Palacete de Valdemouro um hotel altamente recomendável. Preservando o que foi possível, como a belíssima escadaria cujas madeiras e corrimões são ainda originais, o hotel está carregado de bom gosto e tem sumptuosidade q.b. (os tetos trabalhados em estuque são verdadeiras obras de arte). Acrescem as duas piscinas, um pátio com patine, o spa e a (improvável) tranquilidade (apesar de estarmos no centro de Aveiro, a mansidão é prazenteira).