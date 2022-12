Hyatt Regency chega a Lisboa com 204 quartos e um spa forrado a ouro

O Hyatt Regency estreou-se em Portugal com 204 quartos, restaurantes, spa com piscina interior, ginásio, terraço e outros serviços pensados ao pormenor. Uma estada de luxo em Belém.

O novo cinco estrelas superior Hyatt Regency projeta-se para a frente ribeirinha de Belém com uma ampla praça em calçada portuguesa, mas é pelas janelas do chão ao teto que deixa entrar a luz de Lisboa em todo o átrio, com balcões minimalistas. A intenção é que os hóspedes se distribuam pelas zonas de sofás, enquanto lhes chega às mãos um copo de água fresca aromatizada – e os que já são clientes com longo historial na marca podem inclusive fazer o check-in no conforto do quarto.

A marca americana estreou-se em Portugal em grande, com 99 quartos e 105 suítes inspirados “nos Descobrimentos portugueses e nas influências contemporâneas de Lisboa”, isto é, decorados com “azuis calmantes e misturas de madeira de carvalho” onde a luz refletida pelo Tejo brilha com esplendor. À exceção dos quartos, com áreas de até 42 metros quadrados, as suítes têm cozinhas compactas e são indicadas para estadas longas. Um T3 com vista começa nos 1250 euros/noite.





Das varandas dos alojamentos, os hóspedes podem contemplar o rio Tejo e a ponte 25 de Abril, assim como a movida do passeio ribeirinho. Há vários pontos culturais e turísticos nas proximidades, mas dentro do hotel também não falta como ocupar o tempo. A começar pelo Serenity Spa – The Art of Well Being, que se estreou na capital com nove salas de tratamento, oásis termal com piscina interior, sauna, banho turco, jacuzzi e duches sensoriais e uma Aurum Suite com detalhes de luxo.

Se nos referidos duches tem-se o prazer de experienciar várias sensações térmicas, auditivas e olfativas, na Aurum Suite – com paredes forradas com folha de ouro e um candeeiro de cristais Swarovski – é possível usufruir de uma sauna, banho turco, duche sensorial e jacuzzi longe dos olhares de outros hóspedes. Este espaço pode ser reservado à hora, com serviço de comida e bebida. Por exemplo, um prato de fruta laminada e uma garrafa de champanhe. É um pedido comum entre casais.





No spa, vale a pena experimentar o tratamento Sentir Lisboa (80 min/180 euros), que inclui uma esfoliação de corpo inteiro com sal de Alcochete e algas agar agar colhidas na praia. Após um duche, o hóspede é convidado a fazer exercícios de respiração com uma essência de manjericão e recebe uma massagem terapêutica com óleo de gengibre e canela, em alusão aos Descobrimentos, enquanto ouve guitarra portuguesa. No final, é oferecido um chá com infusão de pastel de nata.

Sob alçada do Serenity Spa encontra-se o Active, para os amantes do exercício físico e do desporto. Aberto 24h, permite treinar o corpo em máquinas Technogym e participar em aulas de grupo de bicicleta e ioga, por exemplo, ou com personal trainer. Ao lado, funciona o restaurante Zest, um espaço de comida saudável com “grab & go” de sumos prensados a frio, tostas, saladas e outros snacks. Tal como este, o restaurante principal, Viseversa, está aberto a não-hóspedes, sob marcação.

Já a funcionar em pleno, o Viseversa tem uma carta de comida para qualquer hora, do pequeno-almoço ao jantar, e permite que quem não dorme no hotel possa saborear também o pequeno-almoço buffet, por 25 euros. À noite, uma luz intimista cobre a sala e o bar, ao estilo de um grand-café francês. Das várias sugestões do chef executivo Ricardo Leite são aposta segura o ceviche de camarão e robalo, o húmus de cenoura grelhada e o peixe meunière com deliciosos acompanhamentos.

Ao Hyatt Regency juntar-se-ão, num futuro próximo, o restaurante de topo Uman, onde o chef terá margem para um trabalho mais autoral, e o terraço Icon, com vista desafogada sobre Belém (para já, aberto apenas para eventos privados). Salas de reunião multifacetadas, espaços de trabalho informal e estacionamento privado são outros dos serviços proporcionados pelo hotel, que tem atraído a Lisboa tanto o público corporativo, como famílias com crianças, em contexto de férias e lazer.