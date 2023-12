Hotel The Prime Energize convida a dias ativos em frente à praia de Monte Gordo

Uma escapadela de inverno aquecida pelo sol algarvio é o convite feito pelo The Prime Energize, um hotel de desporto e vida saudável, a dois passos da praia de Monte Gordo. Uma estada com ginásio, piscina interior e spa. A oferta de comida tem a assinatura do chef Chakall.



Eat Good, Be Active e Sleep Well são os três pilares fundamentais do The Prime Energize, um hotel vocacionado para o desporto, aberto há seis anos no centro da cidade de Monte Gordo. Nascido da reconversão de um antigo aparthotel dos anos 1980, num projeto com a assinatura do gabinete de arquitetura Saraiva + Associados, e decorado pela funchalense Nini Andrade da Silva, a unidade soma 105 quartos, dos quais 41 são suítes, e uma série de serviços destinados a quem procura umas férias ou escapadela sem perder o ritmo ativo.

Ao lado da receção, os hóspedes encontram o principal espaço do hotel, o restaurante Fuel, com um menu da autoria do conhecido chef argentino Chakall. Baseadas numa alimentação equilibrada e na dieta mediterrânica, mas sem defender fundamentalismos, as propostas da cozinha incluem taco de carne de porco e guacamole; camarões com tomate cherry, cebola roxa e batata doce; tempura de legumes; polvo grelhado com puré de batata doce; e atum braseado com sementes de sésamos; entre muitas outras, assim como sugestões infantis.

A utilização de produtos regionais e sazonais estende-se às sobremesas, entre as quais há, por exemplo, créme brulée de alecrim e clementina e chocolate negro com molho de manga e chili com gelado. De manhã, o Fuel recebe o habitual buffet de pequeno-almoço, com foco na nutrição. Ovos de diversas confeções, cereais com fruta e iogurte, granola e muesli com frutas, diferentes tipos de pão, fruta laminada, compota de figo, sumos detox diários e sumo de laranja natural e superalimentos são alguns dos itens que os hóspedes podem saborear.

Sob o lema Be Active, o hotel inclui na tarifa aulas de ioga, pilates e stretching, acesso a um running corner e a um Bike Center (com bicicletas elétricas e de montanha para aluguer), e organiza sessões de corrida ou caminhada, tirando partido da muito próxima Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António. Há ainda programas de detox e de perda de peso, podendo os hóspedes solicitar o acompanhamento de um personal trainer. No spa, há piscina interior, sauna, jacúzi e banho de contrastes, assim como salas para massagens.