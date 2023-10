História e modernidade junto ao Douro, no Exmo. Hotel by Olivia

Na Ribeira, ao lado da Casa do Infante, o Exmo. Hotel by Olivia junta vestígios do passado com um design moderno. Pertence a um conjunto de alojamentos que o grupo trouxe à cidade do Porto, e que inclui mais três guesthouses de charme, casas singulares para diferentes perfis de visitantes.

A fachada do Exmo. Hotel by Olivia encaixa no meio dos seus vizinhos da Rua do Infante D. Henrique, na Ribeira, sem destoar no traço, mas a chamar para si a atenção, com o laranja-tijolo que cobre as paredes. Também o interior combina harmoniosamente a identidade histórica do edifício com um design moderno, que transparece logo à entrada, no espaço que serve de bar, receção, átrio e sala de pequenos-almoços. Prevalece um estilo industrial, onde sobressaem o betão e os candeeiros metálicos escuros, a condizer com o teto, aconchegado com detalhes como o painel inspirado nos azulejos portugueses criado pela artista plástica Manuela Pimentel, e pelas fortes paredes de pedra, que ali se erguem desde o século XIV.

O edifício fazia parte do conjunto arquitetónico da primitiva alfândega e Casa da Moeda do Porto, que inclui a Casa do Infante, hoje museu e arquivo histórico, e esteve foreiro à Coroa durante pelo menos cinco séculos. A pedra, que se prolonga por alguns dos quartos e pela galeria subterrânea, conserva em si esse legado, e na cave – feita biblioteca e sala de estar intimista – existe, inclusive, uma inscrição que atribui a obra a João Anes Melacho, o mestre arquiteto da Alfândega Velha. Todas estas particularidades já valeram ao Exmo. a eleição pela “Condé Nast Traveller” como o melhor hotel com detalhes originais na cidade do Porto.

Ainda que o design não seja a única valência do hotel, pautado por um serviço caloroso e atento, também nos quartos – 16, incluindo uma penthouse com terraço – é de salientar a decoração elegante e minimalista, particularmente das casas de banho forradas a betão, funcionais e agradáveis aos olhos. Camas altas e confortáveis e uma vista privilegiada, ora para a cidade, ora sobre o rio Douro e a marginal de Gaia, complementam a oferta.

O Exmo. Hotel pertence a um conjunto de unidades de alojamento que o grupo Olivia Singular Houses trouxe à cidade ao longo do último ano, e que inclui mais três guesthouses de charme, cada qual, à semelhança do hotel, com características singulares e direcionadas a diferentes perfis de visitantes. A 1872 River House, também na Ribeira, oferece uma varanda debruçada sobre o rio. O Marquês Garden House mantém a traça arquitetónica das casas senhoriais do final do século XIX e início do século XX, com frisos de azulejos vegetalistas de Bordalo Pinheiro, um busto da autoria de Soares dos Reis e um jardim com piscina nas traseiras. Já a Olivia 1896 Apartments é ideal para famílias que procuram uma estadia mais independente.

Além disso, o grupo disponibiliza aos hóspedes um conjunto de atividades com parceiros locais, que convidam a explorar o Porto e o Norte de Portugal.