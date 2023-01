Estes são os hotéis de que mais gostámos em 2022

Este ano experimentámos hotéis de charme no Algarve, admirámos edifícios imponentes com vistas para rio e oceano, espreitámos casas históricas reconvertidas no Porto e em Braga, repousámos numa quinta às portas do centro de Gaia e ficámos fascinados com os pormenores de luxo de um oásis em Albufeira.

# Colégio Charm House | Tavira

Cristina Guevara e José Carlos Gonçalves estão à frente da gestão deste hotel de charme no centro de Tavira e os seus gestos correspondem à noção bonita de hospitalidade com que muitas vezes se descreve os portugueses. Quase como em casa, os hóspedes são recebidos sem grandes formalismos, não descurando os luxos de um hotel de cinco estrelas. Este projeto nasceu da recuperação de um palacete de meados do século XVIII e os seus 20 quartos, restaurante, bar, piscinas e terraço têm outra coisa em comum: o extremo bom gosto do design de interiores. AR

# Grande Hotel Açores Atlântico | Ponta Delgada

Na marginal de Ponta Delgada, o Grand Hotel Açores Atlântico, o primeiro cinco estrelas do portefólio Bensaude, ergue-se imponente em frente à marina, com vista privilegiada sobre o oceano. O hotel existe desde 1993, mas uma recente renovação dotou-o de uma nova cara que homenageia a primeira atividade da família Bensaude, a navegação. O design de interiores e o espólio em exposição são uma constante referência à temática marítima, que não descura o conforto. Vale a pena conhecer também as propostas do chef José Gala no restaurante Balcony, focadas nos produtos regionais, com um toque internacional. AC

Avenida Infante Dom Henrique, 113, Ponta Delgada

Tel.: 296 302 200

Preço noite: quarto duplo desde 133 euros (com pequeno-almoço)

# Hyatt Regency Lisboa | Lisboa

O Hyatt Regency estreou-se na Junqueira, em Belém, com 99 quartos e 105 suítes, três restaurantes e dois bares, spa com piscina interior, ginásio, terraço e outros serviços pensados ao pormenor. Talvez não seja o hotel mais indicado para quem procura espaços intimistas ou ricos em história, mas como hotel urbano vocacionado para viagens de negócios e lazer, é dos mais completos que existem. Esse é o maior trunfo, assim como a qualidade do serviço e a localização soalheira: poucas são as unidades que se podem gabar de estar “em cima” do Tejo. AR

# Jardins do Porto | Porto

Palácio de Cristal, Botânico e Virtudes são alguns dos jardins que nomeiam os quartos desta boutique guest house na Rua do Almada, onde se pretende trazer a beleza desses espaços verdes para o interior. O alojamento é composto por nove quartos, com decoração elegante e alusiva ao reino natural, onde se conservaram alguns elementos originais da casa oitocentista, como os pequenos postigos e as varandas em pedra. No rés- do-chão fica o Jardineiro, um restaurante de matriz vegetariana, e nas traseiras abre-se um surpreendente logradouro, o elemento que inspirou todo o conceito dos Jardins do Porto. ALS

# Porta Nova Collection House | Braga

À entrada do centro histórico de Braga existe um novo anfitrião. O Porta Nova Collection House conquista os hóspedes desde logo pelo estômago, dando as boas-vindas com um mini pudim Abade de Priscos. O ar clássico da fachada não deixa adivinhar os interiores contemporâneos, de madeiras claras e granito azul, com uma escadaria como peça central. A recuperação de três edifícios históricos deu origem a esta guest house de charme, com 15 quartos acolhedores e arejados, distribuídos por três pisos. Foi possível manter algumas namoradeiras originais, de onde se pode ver a cidade mover-se lá fora. AC

# Quinta do Pedregal | Vila Nova de Gaia

A 20 minutos do centro de Gaia, em Lever, encontra-se a Quinta do Pedregal, um refúgio rodeado por natureza, pensado por Paulo e Rafaela Barbosa, pai e filha. Ali, dorme-se em cinco bungalows de madeira, duas casas de tipologia familiar e dois confortáveis quartos no edifício principal, que também alberga o restaurante e o spa. A Casa do Sobreiro foi o último bungalow a abrir ao público e é o mais distintivo. Não só tem a maior área dos quatro, com 60 metros quadrados, como apresenta o quarto numa zona mais elevada e uma banheira de hidromassagem numa área envidraçada. A piscina exterior e as massagens ao ar livre são outros atrativos. ALS





# Vila Origens Boutique Hotel | Albufeira

Escondido no centro histórico de Albufeira e colado a um troço da muralha do século XII, o Vila Origens Boutique Hotel é uma lufada de ar fresco no cenário hoteleiro da cidade, onde proliferam quartos para alugar e grandes resorts junto às falésias. Tem poucos quartos, mas é sobretudo a decoração neoislâmica que o torna único e acolhedor, em sintonia com o cenário de casas brancas amontoadas no centro de Albufeira. E guarda pormenores de luxo, como o champanhe servido ao pequeno-almoço, no terraço, junto à piscina sobrelevada e rodeada de palmeiras. AR