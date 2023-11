Descanso de luxo entre rio e vinhas, no Six Senses Douro Valley, em Lamego

O Six Senses Douro Valley abriu em 2015, em Lamego, com especial atenção à área do bem-estar, o que se reflete em tudo: dos alimentos que vão para a mesa à forma como se dorme. Um dos seus programas é dedicado ao sono.

“O nosso objetivo é melhorar todos os aspetos da experiência para que sejam sentidos benefícios imediatos e reais, independentemente da duração da sua estadia”, diz Richard Bowden, diretor de marketing do Six Senses Douro Valley, aludindo à aposta no bem-estar. Aquele resort de luxo com 71 unidades de alojamento, de 18 tipologias, em Lamego, tem vários programas ao dispor de quem ali fica, um deles centrado na questão do sono.

“Sleep With Six Senses” é o nome dessa proposta, que, segundo Bowden, “permite aos hóspedes alcançar a melhor qualidade de sono possível”, com ganhos que vão do fortalecimento do sistema imunológico à melhoria do humor, dos níveis de energia e das capacidades de aprendizagem. Está disponível em diferentes modalidades, consoante a duração da estadia (três, cinco ou sete dias). E engloba diversos mimos, para lá dos colchões e almofadas cuidadosamente selecionados.





“Trabalhámos com especialistas de renome internacional, incluindo o médico do sono Michael J. Breus, para desenvolver um programa de sono que garanta que cada dia termina com um sono tranquilo”, esclarece o mesmo responsável. “Trata-se de um protocolo definido caso a caso para melhorar o seu sono e que combina os dados recolhidos pelo rastreador de sono com consultas pessoais, ioga nidra e meditação, tratamentos e amenidades que induzem o relaxamento, terapias de bem-estar, aconselhamento nutricional e treino de baixa intensidade.”

A própria localização do Six Senses Douro Valley, na região vinícola demarcada mais antiga do mundo, Património Mundial, já ajuda a desacelerar. “A calma do Vale do Douro oferece uma atmosfera de tranquilidade que convida à introspeção e ao rejuvenescimento. A paz que permeia este cenário natural proporciona um refúgio idílico, afastando-se do ritmo agitado da vida quotidiana. Com vistas deslumbrantes para as vinhas e o rio serpenteante, cada momento passado aqui é uma oportunidade para se reconectar com a natureza e consigo próprio”, conclui Bowden.