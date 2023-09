Casa Az-Zagal: há uma nova casa senhorial de charme no Alentejo

A Casa Az-Zagal, aberta este verão no centro da aldeia de Casa Branca, em Sousel - a curta distância de cidades como Estremoz e Évora - tem 13 quartos, restaurante e piscina. É um refúgio com traços árabes e vagar alentejano, de onde não apetece sair.

Inspirada no nome de uma antiga propriedade agrícola da região, a Quinta do Zagalo, e pintada com a cor branca, a Casa Az-Zagal homenageia de algum modo o legado árabe e o espírito hospitaleiro que aquele povo deixou na cultura alentejana. O seu extenso logradouro pode até parecer um retiro no meio do deserto, cuja canícula se combate na água límpida da piscina com espreguiçadeiras rodeadas de sombras, ou na cama de rede que embala o corpo debaixo de uma nespereira.

Em dias de sol inclemente como os que costumam atingir Casa Branca, em Sousel, a temperatura fresca do interior desta casa senhorial é um alívio. Datada de 1924 e recuperada arquitetonicamente até ao mais ínfimo pormenor, a casa – que se sabe ter pertencido a uma família abastada – abriu em julho como turismo rural. O luxo despretensioso une-se ao charme próprio do lugar, visível em pormenores como as escadas centenárias em madeira exótica e a salamandra da espaçosa Suíte Royal.

Este quarto é o mais cobiçado dos 13 que se distribuem pelos três pisos da Casa Az-Zagal. Além da área generosa, dá acesso a um terraço privado e tem uma cama de casal de 2×2 metros rebaixada. Mas o pormenor de maior beleza é o teto em gesso pintado à mão a simular madeira nobre, tal como se fazia na época da sua construção. O trabalho de recuperação teve, aliás, a mão de uma residente da aldeia, que acompanhou o desenrolar das obras. Todos diferentes, há ainda quartos equipados com kitchenettes, úteis para famílias.

Os hóspedes podem também usufruir do sossego de várias salas de estar e de uma pequena biblioteca, ou beber um refresco no alpendre que é também sala de refeições. O pequeno-almoço é servido à mesa e traz pão alentejano, bolos caseiros, enchidos e queijos locais, doçaria, sumo de laranja e bebidas de cafetaria, entre outros itens. A pedido, a cozinha disponibiliza opções sem glúten ou lactose. Durante o dia, confortam o estômago snacks leves como gaspacho e hambúrguer.

A consultoria gastronómica está entregue ao chef Hugo Bernardo, que tem também a liderança do restaurante The Folly, em Estremoz, e traduz-se em menus de jantar (mediante marcação) com uma leitura contemporânea das raízes alentejanas. Por marcação, ou à sexta ou sábado, pode dar-se o caso de o chef estar presente. A escolha dos vinhos divulga, naturalmente, o leque de adegas da região, com destaque para a conceituada – e centenária – Herdade do Mouchão.