Belas Vistas de Montalegre: dormir junto ao esplendor da paisagem barrosã

Ficar em casas barrosãs, rústicas ou mais modernas, é a proposta do projeto Belas Vistas de Montalegre, uma rede de alojamentos espalhados pela vila e as aldeias do concelho.

José Luís Pinto, barrosão emigrado no Canadá, quis investir na sua terra, dando origem às Belas Vistas de Montalegre, uma rede de casas de campo espalhadas por Montalegre e aldeias do concelho, como Penedones, Sabuzedo, Gralhas, Sacoselo e Antigo de Sarraquinhos, num raio de 20 quilómetros. O projeto deu uma lufada de ar fresco às aldeias e abriu as portas de casas cujos proprietários vivem fora deste concelho que tem vindo a perder população de ano para ano.

São 12 casas – quatro das Belas Vistas de Montalegre e oito geridas pela empresa – de dois a cinco quartos, e albergam até oito pessoas. Algumas preservam a ruralidade, como o fogão a lenha e as paredes interiores em pedra, e outras foram modernizadas e dotadas de ar condicionado e estores elétricos, como é o caso das quatro casas de Penedones (Ventos da Cabreira, Ventos do Larouco, Ventos do Barroso e Ventos do Gerês), com vista sobre a albufeira do Alto Rabagão.

Estão garantidas as condições para o conforto de uma família que queira cozinhar em casa. O Belas Vistas de Montalegre dispõe de um serviço de aluguer de bicicletas, que permite passear ao lado do rio Rabagão ou visitar pontos como o Fojo do Lobo Avelar, a Capela de Nossa Senhora das Treburas ou o Parque do Rio Cávado; reservar uma moto 4 e fazer tours 4×4.

A par do Belas Vistas de Montalegre nasceu em junho o Belas Vistas Hotel, junto à albufeira do Alto Rabagão, na aldeia de Parafita, de onde é natural o fundador do projeto. Esta estância charmosa pintada de vermelho é composta por 13 quartos divididos nas tipologias suíte e quarto duplo, restaurante, bar, piscina e salão de eventos.