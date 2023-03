Herdade da Malhadinha tem novo spa com marca Ignae (e programa de Páscoa)

A Herdade da Malhadinha Nova, perto de Albernoa, Beja, tem um novo spa que é o único a trabalhar com a marca de produtos açorianos Ignae no Alentejo. A tempo da Páscoa, preparou também um programa repleto de atividades em família.

O jardim de vinhas extravasa o alcance do olhar a partir do interior das novas salas de tratamento do spa deste hotel de charme rural, construído nos últimos 25 anos pelo casal Rita e João Soares. O antigo espaço deu lugar a instalações desenhadas pelo arquiteto Manuel Aires Mateus e mais bem equipadas, com sauna e duche com cromoterapia e aromoterapia. Mas a grande novidade foi a entrada da marca de luxo açoriana Ignae, com cinco tratamentos de rosto e corpo pensados ao detalhe.

Os produtos nascem a partir do aproveitamento da água termal da cratera do vulcão ativo das Furnas, rica em minerais e oligoelementos que ajudam na regeneração da pele e levam extrato de camélias do Parque Terra Nostra obtido com recurso à biotecnologia. O restante menu de tratamentos, agora redesenhado, dará uso a produtos autóctones da herdade, como o mel e o vinho biológicos. Os hóspedes ficam alojados em seis núcleos de quartos e casas dispersos por 455 hectares.

Para circular entre o montado e o olival há jipes e buggys à disposição e não falta o que fazer, desde passeios a cavalo a visitas à adega, aulas de cozinha, passeios guiados de BTT, entre outras atividades. O restaurante, entregue ao chef Michelin Joachim Koerper, propõe pratos contemporâneos inspirados na cozinha alentejana, recorrendo a produtos de quilómetro zero: mel, ovos, azeite, legumes da horta e carnes de ovelha merina, vaca alentejana e porco preto, todas DOP.

Quem quiser aproveitar a Páscoa no sossego do Alentejo pode reservar um pacote de três noites e quatro dias sob o mote do chocolate, vocacionado para as famílias e que inclui, além de todas as refeições, atividades como provas de vinho, workshops de folares e caça ao ovo. O valor depende da tipologia de alojamento, dividido entre quartos, suítes e vilas. Todos os núcleos incluem vistas panorâmicas sobre a natureza, amenidades de luxo, piscina, bar, alpendre e sala de pequeno-almoço.

Conhecer Beja com vagar

O município de Beja criou cinco propostas de roteiro chave-na-mão para divulgar o património e cultura da região, à volta do barro e da cal, do Guadiana, do pão, do montado e da grande planície. Os passeios incluem pontos de interesse, adegas e restaurantes para todos os gostos e carteiras.