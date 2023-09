Vila Foz: o mar chega à mesa e traz muitas joias

No restaurante Vila Foz, no antigo salão de baile de um palacete, o chef Arnaldo Azevedo mostra por que mantém no currículo uma estrela Michelin. Há dois menus de degustação: um dominado por peixes e mariscos e outro vegetariano.

Ainda nem nos sentámos à mesa do restaurante Vila Foz, inserido no hotel de cinco estrelas homónimo, no Porto, e já nos deliciamos com cada traço do edifício que o acomoda. Trata-se de um palacete de fins do século XIX, remodelado para atender aos desejos de conforto de quem ali vai hoje, seja para repousar num dos quartos voltados para o oceano, seja para apreciar os dotes do chef Arnaldo Azevedo, que em 2022 recebeu a sua primeira estrela Michelin, entretanto renovada. Essa experiência gastronómica requintada tem lugar no antigo salão de baile, que conserva muito de original – tanto que esteve entregue a especialistas em restauro de arte sacra, segundo Susana Tavares, diretora comercial do Vila Foz Hotel & Spa.

O mar em frente chega ao prato na forma de mariscos e peixes cuidadosamente trabalhados, no menu “Maresia”, uma proposta de degustação que, na prática, tem 16 momentos, e seduz do início ao fim pelo bem que sabe, ao paladar como à vista. O mesmo se pode dizer do outro menu disponibilizado: chama-se “Novo Mundo”, é vegetariano e tem igual número de momentos, pelo que ambos podem coexistir na mesma mesa, em harmonia com uma seleção de vinhos (para o arranque, sugere-se cocktails inspirados em diferentes partes do globo).

Centrando-nos no menu “Maresia”, as surpresas começam logo na primeira saudação do chef, que inclui o chamado berbigão à Bulhão Pato, uma peça em forma de concha, quase indistinguível das verdadeiras. Fica assim definido o tom do jantar, que há de trazer uma variedade de joias oceânicas: lagostim, lírio, mexilhão, ostras, carabineiro, linguado… A lista é longa, e os momentos dedicados à carne apenas dois. Para apreciar os múltiplos sabores e texturas, todos os sentidos entram em campo: há alturas em que se usa as mãos, até para rebentar uma bolha e sentir os aromas do prato, e chega a haver auscultadores envolvidos.

As mudanças maiores nos menus são preparadas em janeiro, mês em que o restaurante encerra, mas ao longo do ano vai havendo atualizações, também devido à sazonalidade dos produtos – nem sempre ligada às estações. “Há peixes com os quais trabalhamos que duram um mês, mês e meio”, exemplifica Arnaldo Azevedo. Ainda mais exclusiva é a experiência “Kitchen seat”, que permite a duas pessoas saborear tudo em proximidade com o chef, num balcão virado para a cozinha.

“Procura-se, acima de tudo, que as pessoas saiam daqui com uma recordação”, defende o chef. Ele, que deu os primeiros passos na área no restaurante dos pais (o Toca da Formiga, em Ermesinde), mais tarde trabalhou em diversos locais, do Algarve ao Porto. Entrou no Vila Foz em 2019, ano da abertura, e aí acabou por arrecadar uma estrela Michelin, ou “um Óscar da cozinha”, como lhe chama. Não esconde que “gostava de ir à segunda estrela”.