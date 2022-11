Viajar pela cozinha italiana, à mesa de 21 restaurantes de norte a sul

De 14 a 20 de novembro, a sétima edição da Semana da Cozinha Italiana no Mundo prova-se à mesa de 21 restaurantes italianos em Portugal, de norte a sul. Há ainda atividades como webinar, degustações e documentários.

A Semana da Cozinha Italiana no Mundo, iniciativa promovida pela Embaixada de Itália em Lisboa, e este ano com o tema “Convivência, Sustentabilidade e Inovação: os ingredientes da cozinha italiana para a saúde das pessoas e a proteção do planeta”, decorre de 14 a 20 de novembro pelo país, em cidades como Braga, Matosinhos, Porto, Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, Sines, Aljezur e Portimão – a lista completa segue em baixo.

Os restaurantes italianos em Portugal, com um chefe qualificado e pelo menos um funcionário que fale a língua italiana, são encarregues de confecionar um menu com mais de 50 por cento de pratos italianos a degustar pelo público, ao longo do evento. Para harmonização das refeições, os locais oferecem também na sua carta de vinhos opções italianas.

A programação da iniciativa, cuja cerimónia de abertura é da responsabilidade do embaixador de Itália em Portugal, Carlo Formosa, arranca esta segunda-feira, dia 14, pelas 18h, no restaurante italiano Libertà Kitchen, em Lisboa. Trata-se de uma prova de vinhos dirigida aos importadores e operadores portugueses do setor. O evento lança também nesta edição o Concurso de Jovens Sommeliers, cujo prémio é um curso de enologia com estágio em Itália.

Ainda neste dia, às 18h30, o Instituto Italiano de Cultura promove uma conversa a acontecer no Museu da Farmácia (Lisboa) com o jardineiro Enrico dell’Orto, seguida de degustação. O tema centra-se na planta alpina Artemísia e processamento artesanal e produção contemporânea do seu destilado Genepy. A atividade é traduzida para português e a entrada é gratuita com reserva obrigatória, a realizar via email ([email protected]).

Terça-feira, 15 de novembro, tem lugar a projeção do documentário “Wine Roads”, destinado aos estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril (ESHTE). E na quarta-feira, dia 16 de novembro, às 16h, decorre o webinar “A cozinha italiana entre tradição e inovação. Os ingredientes e os pratos típicos da tradição gastronómica italiana: sustentabilidade e saúde das pessoas e do planeta” com peritos italianos como Stefano Sforza, docente de Ciência dos Alimentos e dos Fármacos da Universidade de Parma e Andrea Ghiselli, diretor do centro de investigação Alimentos e Nutrição, e Cesare Varallo. É dirigido não só a instituições, associações e operadores locais do setor, mas também ao público em geral, com acesso gratuito e tradução para português.

Na quinta-feira, 17 de novembro, pelas 18h30, é ainda apresentada a tradução portuguesa da obra de Pellegrino Artusi, “A Ciência na cozinha e a Arte de comer bem”, pela tradutora, Anabela Ferreira, em português. A entrada é gratuita.

Veja aqui a lista completa dos restaurantes aderentes da Semana da Cozinha Italiana:

La Piola – Braga (Rua Dom Afonso Henriques, 25)

La Porta – Braga (Rua dom Diogo de Sousa, 19)

Italy Caffè – Braga (Praça da República, 18 r/c)

Il Ristorantino – Matosinhos (Rua Sousa Aroso, 684)

Sapori D’Italia – Matosinhos (Rua Sarmento Beires 122,Leça da Palmeira)

Sergio Crivelli – Matosinhos (Rua de Brito Capelo, 705)

Muti – Porto (Rua da Picaria, 55)

Italianino – Coimbra (Rua Borges Carneiro, 6)

Mia Bella Pizza – Coimbra (Rua Flavio Rodrigues, 57 loja A)

Spaghetti Notte – Coimbra (Rua Vitorino Nemesio, 397)

Arena di Verona – Castelo Branco (Av. Cidade de Zhuhai, 174, loja 5)

Cantina Bellaciao – Lisboa (Rua da Costa, 10 – Alcântara)

Come Prima – Lisboa (Rua do Olival, 258)

Il Matriciano – Lisboa (Rua de São Bento, 107)

Il Mercato – Lisboa (Passeio do Pátio Bagatela, Rua Artilharia 1 51 Bloco B, Loja M)

Lupita – Lisboa (Rua de S. Paulo, 79)

Pastaria – Lisboa (Largo Santa Bárbara, 8f)

Santa Clara dos Cogumelos – Lisboa (Mercado de Santa Clara)

Per Tutti – Sines ( Rua Serpa Pinto, 25 – 7520-241)

Arte Bianca – Aljezur (Rua do Vento, 3)

La Dolce Vita – Portimão (Av. Tomás Cabreira, Ed. Mar Azul, Praia da Rocha)