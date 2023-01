Uma paixão chamada piza, na Aspetta

Na simples e despretensiosa Aspetta, que acaba de reabrir, Natália Pereira esforça-se por oferecer pizas de qualidade a um preço acessível.

“Enxergo a piza como um movimento muito democrático, e acredito que boa parte da população deve ter acesso a uma boa piza”, refere a chef brasileira, a viver em Portugal desde 2018.

Natália é formada em nutrição e em gastronomia francesa, trabalhou em gestão de cozinha e como cozinheira, mas foi por cá que se encantou pela piza, quando trabalhou com o chef Roberto Mezzapelle na abertura do espaço de restauração da Kinda. No verão abriu a Aspetta, em Miramar, nos “prédios azuis”, como é conhecido o empreendimento azul e branco da Rua Padre António Vieira.

A maturação e fermentação da massa podem demorar 52 horas e permitem um produto mais crocante, alveolado e maior digestibilidade do glúten. A chef descreve o estilo como “natalitano”, por juntar características do napolitano e do romano. A coroá-las há prosciutto cotto, salame picante, atum e beringela assada, entre outras hipóteses. A mesma massa dá forma às sandupizza, sanduíches com massa de piza, nas variedades queijo e zuchini, parma, caprese e de mortadela italiana com pistácio.

Completam a oferta oito entradas, lasanha com massa fresca e carne de vaca desfiada, cozinhada durante 16 horas, e rondelle, um rolo com massa fresca e frango cremoso.