Um espumante para uma francesinha complexa, no T&C, em Gaia

No WOW, o restaurante T&C destaca-se por servir comida tradicional portuguesa. Entre os pratos está francesinha com molho de vinho do Porto. Para acompanhar, sugere-se um espumante especial 100 por cento Alvarinho.

Quando um cliente pede um vinho para acompanhar a francesinha do T&C, restaurante dedicado à cozinha tradicional portuguesa, no World of Wine (WOW), a equipa de sommeliers sugere o espumante Côto de Mamuelas, um Alvarinho da região dos Vinhos Verdes, sub-região de Monção e Melgaço.

“Não é só a casta que aqui importa”, diz Greice Gianesine, da equipa de sommelieres do WOW, até porque este espumante, “produzido com mosto lágrima [da primeira prensagem], é um espumante de qualidade superior, um bruto, que faz estágio de cinco meses sobre borras frias, o que lhe vai dá complexidade e corpo”, descreve.

A harmonização com o molho da francesinha “vai funcionar por semelhança”, explica. Com notas “de lima, maçã verde e algum brioche, e com uma bolha fina e persistente, enche a boca”, não ficando “magro ao lado da francesinha”. Estas características ligam bem com a acidez do molho e com a gordura do prato. “Ficam os dois a ganhar”, considera Greice.

Criada pela equipa de cozinha, a francesinha foi sendo aprimorada até chegar à receita atual. O chef Marco Silva conta que o recheio “é o mesmo das grandes casas de francesinhas”. Além do bife de alcatra, fiambre e queijo, tem a salsicha e a linguiça da Salsicharia Leandro, ovo estrelado por cima, e o molho leva diversas bebidas alcoólicas, incluindo vinho do Porto.

Sendo um restaurante que recebe muitos turistas curiosos em conhecer melhor a cozinha portuguesa, o T&C conta com uma certa abertura dos clientes para poder sugerir harmonizações que podem parecer inesperadas, como esta.

Vinho

Côto de Mamoelas Bruto (super reserva)

Castas: Alvarinho

Região: Vinhos Verdes (sub-região Monção e Melgaço)

Preço: 27 euros