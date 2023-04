Tudo sobre o pão-de-ló de Figueiró dos Vinhos, que deliciou a rainha de Inglaterra

A Confeitaria Santa Luzia guarda um dos segredos mais bem guardados do Pinhal Interior: a receita do pão-de-ló que encantou a rainha de Inglaterra na visita a Portugal, em finais da década de 50.





Uma forma com meio metro de diâmetro – concebida em folha de Flandres – está exposta na parede lateral da Confeitaria Santa Luzia desde que ela existe naquele edifício, no centro da vila de Figueiró dos Vinhos. António Vasconcellos, proprietário da primeira fábrica de doçaria da vila, idealizou-a para nela cozer o pão-de-ló que alguém levou para dar a provar à Rainha Isabel II, na visita a Portugal, em 1957, e que incluiu três concelhos do distrito de Leiria: Alcobaça, Nazaré e Batalha. Poucos anos depois nasceria outra fábrica, que viria a fazer história na vila, a partir de 1962, e onde atualmente se cozem entre 150 e 200 bolos por semana. À cabeça, duas mulheres: Madalena Cunha (que herdara a receita) e a prima Maria Manuela Cunha Carvalho, avó de António Campos Dias, o atual gerente. Assumiu o negócio da família em 2018, quando deixou para trás o emprego no departamento jurídico de uma cervejeira nacional, e convenceu a mulher a acompanhá-lo neste regresso à terra onde nasceu. À sua volta, conta-se toda uma história de afetos e família: o prédio que era do avô António Campos, os quadros da (outra) avó Fernanda, e todos os doces conventuais que Maria Manuela começou a vender, há mais de 60 anos.

“Este é um pão-de-ló completamente diferente do que conhecemos. Mais seco, casa muito bem com queijo, quanto mais amanteigado melhor”, conta à “Evasões” o herdeiro deste legado, que rende homenagem a Santa Luzia, de quem o avô era devoto, na aldeia onde nasceu – Castanheira de Figueiró dos Vinhos. “Também gostamos de o acompanhar com uma ginginha, selecionada por nós”, adianta António, guardião das memórias dos avós e seus amigos, quase todos próximos do pintor José Malhoa.

Castanhas e queijinhos para variar

Do universo de doçaria conventual da Fábrica do Pão-de-Ló Santa Luzia fazem parte várias especialidades. Há duas que disputam o protagonismo com o tradicional bolo: queijinhos do céu e castanhas doces. A estes junta-se ainda uma panóplia de doçaria, que inclui as brisas do Zêzere, lampreia de ovos, torta de laranja, montinhos de Santo António, e a sempre apreciada Tentação do Marquês, uma torta que mistura chocolate de leite e branco.