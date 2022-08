Tudo o que há de novo para comer e beber no Epic Sana, em Albufeira

O Epic Sana, na Praia da Falésia (Albufeira), prolonga o verão com uma série de novidades, entre cocktails originais, menus de alta cozinha e sabores italianos, sempre com o Algarve em pano de fundo.

Quem entra hoje no Epic Sana, situado na aldeia da Falésia, talvez não se recorde do que existia num espaço amplo ao lado da receção. Foi ali que nasceu o UDDO, um restaurante japonês contemporâneo revestido a madeira (uddo em japonês), a fazer lembrar os leques japoneses. Para comandar esta izakaya (bar japonês), o grupo apostou no chef e sushiman Dhiego Silva, sendo dele a carta que cruza, com mestria, o sushi de fusão com o peixe da nossa costa e alguns produtos algarvios.

Tataki de toro e puré de amêndoa, vieiras com ponzo de moscatel ou okonomiyaki (panqueca) de caranguejo real são alguns dos sabores que ali se podem provar. O menu não deixa de fora os woks de noodles e arroz, bem como os sakés e whiskys. Descer ao piso térreo é sinónimo, por estes dias, de encontrar um renovado Bluum Bar. O que antes era uma esplanada pouco aproveitada tornou-se uma vibrante sala de estar ao ar livre, com sofás confortáveis, um longo balcão em madeira e plantas.

Quem ali passar verá o chef de bar Luís António (Barman do Ano de 2019) preparar vistosos cocktails e mocktails, tão criativos no copo quanto nos nomes: o disaPear, por exemplo, leva gin, pêra, tomilho e sidra; e o be a Zombie, apesar do nome, junta agradavelmente gin, pisco, rum, ginja de Óbidos, laranja e amêndoa. O bar privilegia o uso de produtos locais e da cozinha (vegetais, frutas) e trabalha-os com mixologia moderna, seguindo uma política amiga do ambiente e de redução dos plásticos.

Esta ideia de luxo mais sustentável estende-se ao trabalho que o chef Luís Mourão tem desenvolvido nos vários restaurantes do hotel, como chef executivo. Do italiano Lima – inspirado numa trattoria e renovado recentemente a nível estético e na carta – ao fine dining Al Quimia, é notório o bom uso do pescado e marisco locais, como o robalo, a dourada e a gamba; em linha com as tão ricas tradições algarvias, por ele reinventadas. As criações chegam à mesa na forma de três menus de degustação.





O Captura, mais completo, traz para a mesa sabores marcantes, como tartelete de milho e tinta de choco com sardinha e espuma de pimento; raia com crocante de alho e espuma de verjus (sumo de uva verde); e tamboril com grelos, toucinho e mostarda dijon. Os amantes de carne podem optar pelo Barrocal, enquanto o Alcofa propõe texturas vegetarianas e o menu Descobertas permite escolher três pratos. A harmonização nasce numa garrafeira com rótulos nacionais e internacionais.