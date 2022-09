Três brunches para provar ao fim de semana, de Torres Vedras a Cascais

Dos brunches servidos com vista para jardim aos que têm inspiração além-fronteiras, tome nota destes quatro sítios onde a tradição de conjugar o pequeno-almoço com o almoço é levada a sério.

Dolce By Wyndham Camporeal Lisboa

Torres Vedras

Neste resort de cinco estrelas em Turcifal (Torres Vedras), a meia hora de Lisboa, o brunch é servido ao domingo das 13h às 16h e garante vista desafogada para as serras do Socorro e da Archeira. O menu é entregue na mesa (35 euros por adulto; 17,50 euros para crianças dos 7 aos 12 anos e gratuito para menores de 6) e inclui pratos quentes feitos no momento pelo chef Rui Fernandes, e que mudam consoante os produtos disponíveis no mercado. Uma seleção de padaria e pastelaria, ovos, bacon, salsichas e feijão, cheeseburgers e gelados para as crianças, sobremesas e bebidas à discrição estão também incluídos.

Gleba Cascais

Cascais

A padaria artesanal Gleba saiu recentemente dos limites de Lisboa e instalou-se em Cascais, estreando-se no universo do brunch em parceria com a cafetaria Milkees. O menu, “criado para integrar os pães da Gleba nas especialidades da Milkees”, está disponível todos os dias, a qualquer hora, e é escolhido à carta. Entre os itens há croissants, iogurte com granola caseira, torrada e pães de queijo; sanduíches mais consistentes – como a de pulled pork com maionese de miso, ananás e queijo -; tostas abertas; cookies e bolos. Já a carta de bebidas privilegia o café de especialidade. No mesmo espaço, a Milkees vende ainda gelados artesanais.

Slang

Lisboa

O brunch do Slang resulta da junção de pratos do Cotidiano, cocktails do Ordinário e comida de partilha do Slang (três marcas do mesmo grupo), num espaço decorado com arte urbana, próximo da praça do Marquês de Pombal. Além de pedirem à carta, os clientes têm três opções: o Cotidiano (mini iogurte com fruta, húmus de beterraba com pão pita, tosta com ovos, sumo de laranja e café, por 17 euros); o Ordinário (tosta de assinatura, panqueca à escolha, sumo de laranja e café, pelo mesmo valor); e o Slang, que por 30 euros por pessoa inclui húmus roxo com pão pita, halloumi grelhado, ovos turcos, french toast, dois sumos de laranja e dois cafés à escolha). Por mais 20 euros, pode-se beber mimosas à discrição e há uma “happy hour” de panquecas das 17h às 18h.