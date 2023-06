Trás-os-Montes à beira-mar no Mambu Beach Club, em Matosinhos

Uma grande esplanada sobre o areal da Praia da Memória e um restaurante interior, com vista panorâmica, compõem o Mambu, onde os produtos transmontanos provam os ares do Atlântico. Aqui vai-se das amêijoas à Bulhão Pato à alheira de Vinhais. Durante o verão há sunsets dominicais com DJ.

As raízes transmontanas de Richard Simões – natural de Valpaços – e o amor pelo mar ditaram a carta do Mambu Beach Club, na Praia da Memória, com um elegante restaurante interior de janelas panorâmicas e uma esplanada com 120 lugares, semicoberta, onde brilham os cocktails.

A esplanada foi a primeira a abrir, no verão de 2021. Durante a estação quente, a programação inclui sunsets com DJ ao domingo e, de dois em dois meses, o Sertanejinho Portugal, uma festa dedicada à música sertaneja.

Entre propostas mais internacionais e os clássicos de um bar de praia, como os nachos com guacamole ou o tachinho de amêijoas à Bulhão Pato, os sabores transmontanos que o proprietário quis trazer para perto do mar estão presentes em propostas como o Ferrero Rocher de alheira e castanha, a alheira de Vinhais com torradas azeitadas e o folar de Valpaços. A carta da esplanada, mais voltada para os snacks, contempla ainda uma seleção de saladas, pregos, tostas e hambúrgueres, além de uma extensa lista de cocktails clássicos.

O restaurante envidraçado, que abriu em março, partilha alguns elementos com a carta de exterior, mas reforça a oferta transmontana com pratos mais robustos, como o javali no pote com castanhas, couve troncha e migas de folar de Valpaços, ou o polvo afogado em azeite, servido com arroz de forno. Para acompanhar, sobressaem as sangrias e uma seleção de vinhos que privilegia referências de Trás-os-Montes e do Douro.

Ainda que existam duas cartas diferenciadas, ambas estão disponíveis em ambos os espaços do Mambu Beach Club.

Vale a pena provar: a Maria

É uma rabanada transmontana, servida com ouriço de castanha e gelado de pastel de nata, e batizada com o nome da filha de Richard simões. A sobremesa, lançada em março, tornou-se a favorita dos clientes.