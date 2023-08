Terraço do Verride Palácio Santa Catarina reabre ao público com petiscos e vista-Tejo

No coração alfacinha, o Rooftop Bar do Verride Palácio Santa Catarina volta a abrir ao público com carta própria de petiscos e cocktails, e uma panorâmica ampla sobre o rio.

Nos últimos tempos, tem estado disponível apenas para hóspedes e eventos, mas pela primeira vez desde a pandemia, o terraço do hotel Verride Palácio Santa Catarina volta a abrir portas ao público em geral, com uma carta própria de petiscos, cocktails e vinhos para apreciar ao longo do dia, entre as 12h30 e as 22h.

À mesa do Rooftop Bar, chegam propostas ecléticas que vão beber inspiração a várias latitudes, criando “uma cozinha mais rápida, leve e fresca”, sem descurar o sabor”, explica Fábio Alves, o chef transmontano, natural de Chaves, que já lidera o Suba, restaurante de alta cozinha deste cinco estrelas alfacinha.

Exemplos disso são as ostras do natural com maracujá e abacate (dez euros); os cannelloni de espinafres com lagostim braseado (21 euros); risoto de cogumelos e trufa (17 euros); além de hambúrgueres, pregos, tostas e tábuas de queijos nacionais. A vichyssoise de coco, maçã, amêndoa e beldroegas (oito euros) é um dos destaques nas sopas e a salada de presunto de pato (curado pelo chef), requeijão, nozes, mel, abóbora, chicória e vinagrete de framboesa (18 euros) é uma alternativa fresca aos dias de calor.

O leite-creme queimado com suspiros, laranja e frutos vermelhos (nove euros) é uma das opções doces, ao qual se junta o parfait de maçã assada, iogurte grego e caramelo, ou os sorvetes e gelados da casa. Para acompanhar a refeição ou o por do sol, um dos trunfos é a garrafeira com duas centenas de referências, a cargo do sommelier Igor Costa, mas também sangrias e sumos naturais. E claro, os cocktails e mocktails de autor, como são os casos do GardenFizz (gin, sumo de lima, xarope de açúcar, clara de ovo, manjericão e ginger beer) e do Oitavo Céu (ginger ale, xarope de açúcar, sumo de arando, hortelã e lima).

Do terraço, a panorâmica abre-se sem timidez, tornando-se numa ampla varanda com vista para o rio Tejo, o Cristo Rei, a estética pombalina da capital e os bairros que rodeiam este palácio histórico do século XVIII, como a Bica, o Chiado, o Cais do Sodré e o Bairro Alto. Também no rooftop, existe uma escada-caracol que liga a um pequeno miradouro, do qual se tem uma vista a 360 graus sobre a cidade.