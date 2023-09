Terminal 4700, um porto seguro para os amantes da carne em Braga

Os cortes do Terminal 4450, em Leça da Palmeira, têm uma nova morada na cidade dos arcebispos. Com ou sem maturação, juntam-se a snacks tradicionais, como o bocado de francesinha, e uma sobremesa que vale a viagem.

O Terminal 4700 marca uma expansão há muito ponderada pelo grupo do Avesso para a steakhouse que abriu no antigo terminal de passageiros do porto de Leixões em 2015.

Nesta incursão a Braga, o charme rústico da casa-mãe, o Terminal 4450 (o número corresponde aos primeiros quatro dígitos do código postal do restaurante) dá lugar a um ambiente industrial e moderno, em que predomina o betão, o ferro e a madeira numa sala ampla e luminosa, encimada por um mezanino e decorada com pormenores que evocam a morada original. As amarras penduradas pela sala, os contentores transformados em casas de banho, a listagem de pratos em jeito de painel de partidas e chegadas e a carta em forma de passaporte transportam a narrativa da viagem até ao novo espaço, que se distingue ainda pela cozinha aberta e pelos lugares ao balcão, que permitem assistir a toda a ação.

Ainda que o edifício de Leça da Palmeira seja impossível de replicar, a carta e o serviço são exatamente os mesmos a que os comensais deste restaurante estão habituados. “O que nós fazemos é uma mistura de cortes e abordagem de steakhouse americana com algumas nuances portuguesas. E tentamos conjugar um serviço jovem e descomprometido, mas com rigor e foco”, caracteriza Pedro Monteiro, responsável pelos dois restaurantes.

É uma steakhouse informal, que abre espaço desde logo aos petiscos e snacks tradicionais, como é o caso do bocado de francesinha, uma versão mais pequena da sanduíche portuense, feita em pão bijou, sem pecar no recheio ou no molho clássicos. Ao lado de favoritos como a bola de rosbife e as costelinhas de porco na brasa, o croquete de boi, uma das mais recentes adições à carta, também já ganhou popularidade e é particularmente recomendado a quem não quer correr o risco de ficar enfartado antes de chegar ao prato principal.

Afinal, apesar de se conseguir fazer uma refeição apenas com os snacks, a essência da casa são os cortes de carne, e o trâmite habitual consiste em partilhar uma ou duas entradas e passar para uma peça de carne, também de partilha. Os sonantes T-bone e Tomahawk são os cortes mais procurados, a par do Black Angus. Para quem gosta de sabores mais intensos, há as carnes maturadas: o costeletão e a vazia com 45 dias de maturação nas câmaras do restaurante. Já os cortes premium, com 90 dias de maturação, nem sempre estão disponíveis. “Por norma são bois mais velhos, com mais gordura, que depois confere um sabor mais intenso. A carne já é de excelência e só lhe juntamos a maturação, para lhe dar mais maciez e mais sabor”, explica Pedro.

Também há cortes individuais de carne não maturada, e todos eles incluem acompanhamentos (três nas peças de partilha e dois nas individuais) à escolha do cliente, que pode conjugar a carne com a clássica batata frita, ou com arroz de fumeiro, Brás de cogumelos, legumes salteados ou até esmagada de mandioca. No copo, vinhos nacionais, predominantemente tintos e do Douro. Os mais pequenos têm direito a um menu à medida.

Havendo espaço para a sobremesa – o que se recomenda – destacam-se dois favoritos que se mantêm inabaláveis desde o início, o bolo Decadente de Chocolate e A Bola de Berlim, servida numa base de doce de leite. “É o bestseller de toda a carta. As pessoas às vezes estão a fazer o pedido inicial e dizem logo para guardar uma bola de Berlim”, conta o responsável. E não desfazendo tudo o resto, vale bem a antecipação.