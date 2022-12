Sushi do Subenshi chega à praça central do WOW, em Gaia

Ceviches, temakis, sashimis, gunkans e nigiris são algumas das opções de sushi do restaurante Subenshi que passam a estar permanentemente disponíveis na praça central do WOW, em Vila Nova de Gaia.



Seja tradicional ou de fusão, o sushi do restaurante Subenshi está a partir de agora disponível, em permanência, no restaurante Root & Wine, na praça principal do World of Wine, no centro histórico de Vila Nova de Gaia. Neste espaço cultural dedicado ao vinho e à gastronomia, os visitantes encontrarão a mesma carta das moradas do Subenshi em Aveiro e no Porto, lideradas por Bernardo Embaixador, fundador e proprietário do Subenshi.

A ementa inclui, de entradas, ceviches de salmão e atum nikkei; de espadarte, lírio e de camarões com gambas selvagens de Moçambique; tempura com amêndoa e cebolinho; tártaro de atum e de toro (barriga de atum); e chirashi. Já nos temakis há, por exemplo, uma versão vegan com cogumelo shitake, espargos, maionese vegan sriracha e trufa; mas também de salmão; atum; espadarte com guacamole; toro e caviar; e Especial, de camarão panado com maionese japonesa e manga.





Nas opções de sushi, os destaques recaem sobre os Menus Benshi (em formato L, de 20 unidades, e XL, de 26 unidades), compostos por uma combinação de peças de sushi premium de fusão e sashimi; os Menus Kaishi (em formato L, de 20 unidades, e XL, de 26 unidade), para quem preferir a interpretação mais ligada ao tradicional; bem como o Menu Vegan, apenas com peças de sushi vegan.

Na lista cabem ainda os sashimi subenshi, elaborados com fatias finas de salmão marinadas em limão e com pimenta rosa; os red eyes, rolinhos de salmão braseados com reriyaki, recheados com camarão e cream cheese e cebolinho; e sashimi toro de atum rabilho com caviar e kizami. Para finalizar a refeição de forma doce, também não faltam opções de escolha, como o Benshi Ló, uma miniatura de bolo tradicional de pão de ló envolvido em hóstia e com gelado de limão e hortelã.