Street Food Portugal Tour estaciona em Setúbal, em setembro

Caravana do evento itinerante Street Food Portugal Tour vai estar estacionada no Largo José Afonso, em Setúbal, nos dias 8, 9 e 10 de setembro com 11 carrinhas de comida de rua internacional.



A sexta etapa da segunda edição da volta a Portugal em comida sobre rodas, organizada pela empresa Pureat, passa pela cidade sadina entre os dias 8 e 10 de setembro. No total haverá 11 carrinhas de comida, ou food trucks, com ofertas de comida diversificadas, com pendor internacional. O evento é organizado com o apoio da autarquia em parceria com a Associação Street Food Portugal.

Nesta paragem vão estar as marcas Petiska, Karnívora, Iconic Pizza, Ganso’s, Petiscato, Sabores do Kitaba, Las Pampenadas, La Charrete, Fat Daddies, Basstani e Licor Beirão. Hambúrguer americano, pizas em formato de cone, empanadas e arepas venezualenas, massas, carnes grelhadas, barbecue, empanadas argentinas e comida mexicana farão parte do cardápio disponível ao público.

As sobremesas ficarão entregues à marca portuguesa Basstani (“gelado” em persa) que segundo comunicado da autarquia setubalense “dá a conhecer os seus gelados artesanais com sabores, cores e aromas do Médio Oriente, como o açafrão, a água de rosas, a baunilha e o pistacho”. A La Charrete apresentará, por sua vez, crepes e waffles. No setor das bebidas, estará representada a Licor Beirão, com várias opções.

Além de carrinhas de comida, o Street Food Portugal Tour contará com insufláveis para crianças e um espaço dedicado aos animais de estimação. Haverá também dois espetáculos pelo grupo Caipirinha, no dia 8 de setembro, entre as 20h e as 22h, e por um saxofonista, dia 9, entre as 19h e as 21h. Já as carrinhas vão funcionar das 18h às 23h na sexta-feira, das 12h às 24h no sábado e das 12h às 16h30 no domingo.

“A Associação Street Food Portugal é uma entidade independente sem fins lucrativos que pretende fomentar o desenvolvimento, aprofundamento e aprendizagem de produtos que contribuem para o crescimento e inovação do setor, bem como afirmar uma cultura portuguesa de street food, agregando valor cultural, social, turístico e económico”, explica ainda o comunicado.