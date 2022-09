Sora Beach Club: marisco e peixe fresco dão sabor ao fim do verão no Algarve

O restaurante de praia do Domes Lake Algarve, em Vilamoura, vai funcionar até ao final do mês de outubro com uma seleção do que o mar tem de melhor - peixe e marisco fresco -, pelas mãos do chef executivo Vítor Moreira.



Vítor Moreira não se perde a enumerar alguns dos pratos da carta do Sora Beach Club: “Ostras, cataplana de peixe, massada de peixe, arroz malandrinho de marisco, amêijoas à Bulhão Pato”… O peixe é o protagonista do menu deste restaurante de praia em frente ao Domes Lake Algarve, em Vilamoura, e vai manter-se em cena, à mesa, até ao final do mês de outubro, prolongando um verão que parece já ter terminado no resto do país.

Sopa de peixe tradicional, salada de polvo à algarvia com pimentos, tomate, alho, coentros e azeite e amêijoas à Bulhão Pato com alho e coentros podem ser bons inícios de conversa, e aliados da vista para o mar que a esplanada oferece, estando sobre a duna. Dos pratos de peixe e marisco esperam-se sabores apurados, ou não tivesse o chef de 42 anos uma especial ligação ao mar (e à pesca) do lado dos avós e do pai, que via cozinhar peixe em casa.





A cataplana de peixe com camarão, amêijoa e respetivos temperos, a massada de peixe do dia e o arroz malandrinho de marisco são opções indicadas para dividir entre duas pessoas, na companhia de um vinho branco gelado ou, quem sabe, de um cocktail. Atendendo a que muito do público são famílias ou grupos de amigos com crianças, o Sora Beach Club tem também carne no menu, apostando em frango piri-piri e vazia black angus de 300 gramas.

O Sora Beach Club, comandado pelo chef Vítor Moreira do Domes Lake Algarve, situa-se na Praia da Rocha Baixinha, do lado de Vilamoura, e tem acesso por um passadiço de madeira que é agradável percorrer. A praia, integrada na da Falésia, estende-se por mais de seis quilómetros de extensão desde Vilamoura, a este, até Olhos de Água, a oeste, e tem múltiplos restaurantes e bares de apoio, assim como estacionamentos próximos.