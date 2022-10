Sky Bar Carvoeiro despede-se do verão com sushi de fusão e vista para o mar

Peixe da costa, mestria nos cortes e atenção aos detalhes é o que se pode esperar da carta de sushi do SKY Bar do Tivoli Carvoeiro, no Algarve. O espaço manter-se-á em funcionamento até que o bom tempo algarvio o permita.

enquanto o tempo se mantiver estável no Algarve, o SKY Bar Carvoeiro, no sétimo andar do Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, manter-se-á em normal funcionamento, com uma carta de sushi tradicional e de fusão assinada pelo sushiman Arisio Junior. A intenção do hotel é trabalhar no exterior enquanto o bom tempo permitir, período que se estenderá provavelmente até ao início de novembro.

Nascido em Minas Gerais há 36 anos e já com família ligada à restauração (o pai era maître), Arisio tirou o curso superior de Gastronomia no Brasil e soma 12 anos de experiência em restauração, nove dos quais dedicados à arte do sushi. “Aprendi a fazer sushi em São Paulo, onde há uma grande comunidade japonesa”, revela à “Evasões”. A certo ponto quis viajar, descobrir o mundo, e Portugal foi o destino.

Chegado ao Tivoli, lançou-se na criação da primeira carta de sushi do SKY Bar. “A frescura e o tratamento dado a cada um dos peixes, o arroz servido à temperatura correta e a brincadeira saudável e interessante de se poder comer tudo o que está no prato” são os detalhes que imprime no trabalho de preparação das peças. E tem dado frutos, pois muitos clientes mostram interesse em saber o que vem no prato.

A maioria desconhece o que é a ice plant e o sea finger (plantas marinhas tolerantes à salinidade, como a salicórnia), o shiso (erva asiática) e a armorácia (ou raiz-forte desidratada), usada como condimento pelo sabor picante. O edamame (vagem de soja verde com especiarias picantes) já é um petisco mais conhecido, e emparelha bem com o tiradito – carpaccio de peixe branco com leite de tigre -, nas entradas.

A partir deste exemplo da gastronomia nikkei, que resultou da fusão das cozinhas japonesa e peruana (o leite de tigre é tradicionalmente usado no ceviche), a linha que Arisio Junior segue é a da fusão. Vale a pena pedir, por exemplo, a tempura de camarão-tigre e entrar nos nigiri ao sabor de toro (barriga de atum bluefin) com foie gras, enguia fumada com molho teriyaki, vieira e gamba da costa, entre outros.





O sushiman garante só trabalhar com espécies de peixe e marisco nacionais, como lírio dos Açores, gamba da costa, ouriço-do-mar, garoupa, pregado, enguia e vieira, pelo que a composição das peças pode mudar de dia para dia. Quem se entregar nas mãos do profissional tem vários combinados à escolha, que podem ir até às 46 peças e trazer surpresas como gunkan de atum bluefin com vieira e azeite trufado.

Para encerrar a experiência de forma doce, nada como pedir o waffle de matcha (chá verde japonês) com gelado de caramelo salgado e pasta de amendoim, ou o dorayaki (panqueca de feijão vermelho) com gelado de wasabi e telha de sésamo. Os vinhos que acompanham os pratos são selecionados pelo sommelier Francisco Meira, havendo também uma lista de sakes, para quem é apreciador ou curioso.