Sabores locais e do mundo no Terroir, em V. N. de Gaia

Sob a batuta de Henrique Sá Pessoa, o Vinha (uma experiência gastronómica de topo) e o Terroir (uma brasserie descontraída, com clássicos do chef) apresentam propostas diversas.

Foi um pouco “por casualidade” que Henrique Sá Pessoa (com duas estrelas Michelin no Alma, em Lisboa) se tornou chef dos restaurantes Vinha Boutique Hotel. A unidade hoteleira, um refúgio de luxo em Oliveira do Douro, sobranceiro ao rio, é um projeto do casal Miguel Archer Pulido, diretor-geral, e Joana Poças, arquiteta responsável pela reabilitação desta quinta do século XVI.

“O pai do Miguel esteve na Guerra do Ultramar com o meu e ficaram amigos desde então. O meu pai dizia que gostava muito que eu os conhecesse porque tinham um projeto e queriam falar comigo”, conta o chef. Quando teve disponibilidade, foi conhecer o espaço e aceitou o desafio. “É realmente um projeto muito especial, com detalhes que fazem a diferença. Na experiência da restauração e na hotelaria é raro hoje em dia irmos a um sítio onde sentimos que os pormenores são pensados, porque é tudo muito corporativo”, diz Sá Pessoa.

Primeiro, o chef tomou conta do Vinha, restaurante de alta gastronomia com pretensões a estrela Michelin. Recentemente, desenhou a carta do Terroir Brasserie, um “restaurante mais versátil, que serve almoços e jantares em ambiente descontraído e que permite estar na esplanada a beber um copo e a comer um snack”, conta.





Entre a comida de conforto casual, existem várias referências nacionais e algumas internacionais. E muitas das sugestões são para partilhar, como as amêijoas à Bulhão Pato, a salada de polvo, os peixinhos da horta com molho tártaro, a salada de burrata, pesto, nozes e figos secos ou o ovo a baixa temperatura, com batatas, cogumelos e presunto.

Nos pratos principais, há um clássico do chef, o seu bacalhau à Brás, além de cachaço de porco, spaghetti ao alho com gambas ou entrecôte, servido com batata e manteiga perfumada com limão e salsa. Tudo para saborear numa sala decorada por Joana Poças em tons ocres e azuis, repleta de objetos que a arquiteta foi juntando nas suas viagens e que remetem para outras latitudes.