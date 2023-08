Sabores italianos e uns toques Michelin na gelataria Nivà, em Matosinhos

Os gelados artesanais da Nivà têm por base leite dos Alpes italianos e não abdicam de fruta da época. Figo e framboesa são dois sabores em destaque na loja de Matosinhos, e ao fim de semana há gelado de rabanada, uma criação do chef Vasco Coelho Santos.

A Nivà, gelataria artesanal com raízes em Itália, leva pouco mais de um ano de existência em Matosinhos. O primeiro aniversário, em maio, foi assinalado com uma criação do chef Vasco Coelho Santos, que conquistou uma estrela Michelin para o seu Euskalduna Studio, no Porto. Trata-se do gelado de rabanada, disponível, aos fins de semana, até meados de setembro.

A colaboração com chefs detentores de estrelas Michelin é uma marca da Nivà, cuja história se liga à de um restaurante que também chegou a obter essa distinção, em Turim: o Bontan, em tempos fundado pelo casal Diana de Benedetti e Silvio Rivolta. Hoje, o negócio, que mantém o cariz familiar, soma mais de 200 receitas, algumas desenvolvidas em parceria com chefs estrelados, como Mariangela Susigan, que assina a proposta de damasco, amêndoa e lavanda.





Opções assim, mais arrojadas, surgem pontualmente no menu, explica Alexandre Batata, que está à frente da Nivà de Matosinhos a tempo inteiro, e tem como sócios Carlos Moreira e Joana Magalhães. Depois de ter provado os gelados da marca italiana em Lisboa, onde existem duas lojas (a somar às de Turim e Cannes), Alexandre sentiu que eram “diferentes”. A seu ver, tal deve-se, desde logo, à criteriosa seleção das matérias-primas utilizadas – a começar pelo leite, oriundo de vacas do Alpes italianos, sem esquecer a fruta da época. O trio decidiu então investir abrir uma casa com essa oferta no Grande Porto.

Por norma, na loja de Matosinhos, escolhe-se entre mais de 20 sabores, dos quais boa parte vai variando. Em finais de julho, foi introduzido o de figo, que há de permanecer enquanto houver produto, é semelhante a um creme e tem gerado paixões, assegura Alexandre. Outro sabor de verão com clientes fiéis é o de framboesa. São ambos desprovidos de lactose e glúten, e há mais opções do género na lista. Quem preferir algo diferente encontra ainda o chamado nivotto (bombom de gelado), cannoli sicilianos e outros doces à venda, para comer na hora ou levar para casa.

Um clássico para todas as épocas

Seja qual for a altura do ano, não falta na lista o cremino, um sabor clássico que combina chocolate branco, chocolate com avelã e creme de avelã, e que, segundo Alexandre Batata, muito contribuiu para que a Nivà fosse premiada pelo guia gastronómico “Gambero Rosso” com a classificação máxima de três cones. Neste fim de semana, deverá voltar à loja uma variação do mesmo: o cremino pistacchio.