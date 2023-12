Sabores festivos à mesa da Cozinha das Flores, no Porto

O restaurante portuense de Nuno Mendes, chef que se tornou famoso pelos seus projetos na capital inglesa, sendo o mais recente o Lisboeta, está a disponibilizar aos almoços e jantares menus especiais de grupos para a época festiva. Consoada e passagem de ano também têm propostas.

Os menus festivos da Cozinha das Flores desenham-se com algumas das propostas que já se encontravam na carta, como o pastel de nata de caviar, na secção de snacks, e outras acabadas de criar como as plumas grelhadas com folhas de mostarda, groselhas e arroz de sarrabulho. O produto e a tradição portuguesa estão na base das sugestões criativas do chef Nuno Mendes, postas em prática diariamente por uma equipa permanente de chefs – Guilherme Gaspar, Miguel Cerqueira e Catarina Garcias.

Até dia 1 de janeiro, qualquer grupo com seis ou mais pessoas, pode pedir o menu de degustação. Mesmo até à véspera de Natal, servem-se dois, um ao almoço, outro ao jantar. Alguns dos momentos são partilhados, como, na primeira parte – a dos snacks – a fartura com santola, as ostras à Bairrada e o já referido pastel de nata com caviar, que se está a tornar um clássico da casa. Este é mesmo um pastel de nata, cujo recheio de faz com creme de nabo, ligeiramente adocicado, sendo rematado com uma dose generosa de caviar.

Nas entradas para partilhar, há picanha e pescada curada à Gomes de Sá. Esta é maturada (desidratada em ambiente controlado entre três e cinco dias), o que altera as suas propriedades, principalmente na textura. O prato principal são as plumas grelhadas com folhas de mostarda e arroz de sarrabulho, a recente criação do chef, que quer assim homenagear o norte de Portugal, nomeadamente o Minho. No menu de jantar há uma alternativa para este prato: chanfana de tamboril. A sobremesa comum é pão de ló com gelado de castanha assada.

No menu especial de consoada, os pratos principais são o pregrado grelhado à Gomes de Sá e o arroz de lavagante de Matosinhos. No dia de Natal, há chanfana de cabrito com acelgas e cebola roxa grelhada. Para a passagem de ano, as propostas são um pouco mais extravagantes, como barriga de atum em tártaro com caldo verde ou carabineiro fumado com corações de alho francês. A criativa rabanada de cogumelos com trufa de outono e vinho da Madeira, o pregrado grelhado com molho de caviar e champanhe e as plumas de porco e lavagante com calda de presunto serão pratos principais do último jantar do ano. No dia seguinte, serve-se chanfana de cabrito. Todos os menus podem ser consultados na íntegra no site do restaurante e a reserva é obrigatória.

Preços:

Menu de grupo (sem bebidas)

Até 23 de dezembro

Almoço: 95 euros

Jantar: 110 euros

24 de dezembro: 150 euros (inclui vinho do Porto na sobremesa)

25 de dezembro: 95 euros

31 de dezembro: 220 euros (inclui espumante)

1 de janeiro: 95 euros