Restaurante Mixed Martial Rice, em Lisboa, promove festa do caril tailandês

De 16 de outubro a 18 de novembro, o restaurante tailandês Mixed Martial Rice, no Mercado de São Domingos de Benfica, promove a Festa Caril Thai, com um conjunto de pratos de caril a apenas 9 euros.

Após o sucesso da primeira Festa do Pad Thai, organizada pelo restaurante tailandês Mixed Martial Rice, este espaço promove agora a Festa Caril Thai, no Mercado de São Domingos de Benfica, em Lisboa, entre 16 de outubro e 18 de novembro. Durante o decorrer da festa, apoiada pela Autoridade do Turismo da Tailândia (TAT), os sabores tailandeses vão estar mais acessíveis, graças a um conjunto de pratos de caril a 9 euros. Os caris tailandeses diferenciam-se dos da Índia pela utilização de ingredientes como ervas e folhas aromáticas cozinhadas numa mistura de especiarias.

Para Nuno Colaço, proprietário do Mixed Martial Rice, “Esta é uma oportunidade imperdível para quem nunca provou os deliciosos sabores da cozinha tailandesa ter uma experiência gastronómica acessível. A iniciativa decorre durante mais de 30 dias pelo que esperamos por todos os que nos quiserem visitar”. O Restaurante tailandês Mixed Martial Rice apresenta na sua ementa pratos de caril como o Caril verde Thai, o Caril amarelo de gengibre e o Pad Thai de caril vermelho, agora a um preço mais baixo, disponíveis tanto no restaurante como em takeaway.

Existem ainda opções vegetarianas e vegan neste espaço localizado no Mercado de São Domingos de Benfica, que apresenta uma oferta de comida de rua, num ambiente com decoração manga.