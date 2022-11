Raminhos Desserts: o novo restaurante de sobremesas em Lisboa

A chef pasteleira Ana Raminhos abriu um espaço próprio, no qual as sobremesas são o prato principal. Criações de época e originais para conhecer no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa.

Colocar as sobremesas no mesmo patamar de um prato principal parece ser uma das premissas da chef pasteleira Ana Raminhos. Nascida em Lisboa há 40 anos, foi buscar o gosto pelas manualidades à mãe, desenhadora de têxteis e móveis, e ao pai, engenheiro civil, e cursou Design de Equipamento e Design de Comunicação na Escola de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, tendo começado como designer. “Aplicar a criatividade à pastelaria, cruzando-a com outras áreas da cultura como o design e as artes foi o que me moveu a entrar na cozinha profissional”, esclarece, no espaço luminoso e minimalista, com plantas de interior e cerâmicas. E desde que descobriu a paixão, nunca mais deixou de trabalhar em pastelaria, com passagens por Londres (onde aprendeu as bases da pastelaria francesa), casas Michelin em Amesterdão, Barcelona e Lisboa, onde participou num projeto de reinvenção da pastelaria semi-industrial portuguesa.





No menu do Raminhos Desserts, Ana apresenta sete sobremesas, confecionadas com pouco açúcar e que descreve como “monocromáticas”. A mais recente leva mousse de avelã, bolo de vinho do Porto branco, gelado e crumble de cogumelo, espuma de leite e alfarroba. Outra, bastante fresca e aromática, junta maçã fresca, sumo de aipo, sorbet de coentros e gelado de coco. Podem ser provadas em degustação ou individualmente, com a respetiva sugestão vínica. Em alternativa há alguns pratos salgados, igualmente gastronómicos.