Quatro restaurantes no Porto e em Lisboa para celebrar o Ano Novo Chinês

A chegada do Ano do Dragão, que se inicia a 10 de fevereiro, inspirou a criação de novos menus, atuações tradicionais e animação de DJ em alguns dos asiáticos do Porto e de Lisboa. Estes são quatro exemplos onde pode festejar a rigor o Ano Novo Chinês.

Asia Connection, Porto

No restaurante comandado pelo chef João Pupo Lameiras, há novos pratos e um cocktail criado para assinalar a data, a 10 de fevereiro ao jantar. Na Baixa do Porto, as entradas ganham reforço de origem cantonesa, como os siu mai de porco, vieira fresca e molho de pimenta preta (8€, quatro unidades), os har gaw, dim sum de camarão com cabeça de gamba rosa frita e flor de sal (10€, quatro unidades) e as gyozas de wonton de galinha com molho chili crisp (8€, quatro unidades). Nos novos baos, chega a versão com cogumelo shiitake frito, slaw e picle de pepino (11 euros, duas unidades) e o de barriga de porco com molho de ostra, amendoim e picle de pepino (11€, duas unidades). O caril tailandês com coco, legumes, caju e arroz (14 euros); e o magret de pato, de gambas ou de shiitake e bimi (22€, 19€ e 14€) são algumas das novidades nos pratos principais. Na mixologia, o Wushi é o novo cocktail, juntando sake, xarope de citronela e espumante. Até às 2h30, haverá animação de DJ.

Boa-Bao, Porto e Lisboa

De 7 a 11 de fevereiro, o pan-asiático da Invicta e da capital apresenta um novo menu em jeito de festejo em dose dupla: a chegada do Ano Novo Chinês e do festival Tê’t, que marca um novo ano no Vietname. Nas entradas, chegam os novos spring rolls vietnamitas, recheados com noodles vermicelli, porco e vegetais (8,25€). Nos principais, o menu terá barriga de porco cozinhada lentamente e salteada depois com bimi, shiitake e pimentos, com arroz de jasmim a acompanhar, a piscar o olho ao sudoeste chinês (18,25€); e o vietnamita Thit Bò Xào Ót (18,95€), a carne de vaca aromatizada com erva-príncipe e emparelhada com arroz de jasmim. Na sobremesa, destaque para o Jian Dui (6,75€), bolinhas de sésamo fritas e recheadas com pasta de feijão vermelho, envolvidas em folha de ouro comestível.

SOI – Asian Street Food, Lisboa

Na Rua da Moeda, no Cais do Sodré, o chef Maurício Vale já iniciou as festividades em torno do Ano Novo Chinês, com um novo menu que entrou em funções dia 1, e que estará disponível até 10 de fevereiro. A beringela chinesa salteada no wok com especiarias e chilli oil (7,5€); o pato fumado com arroz frito e molho de soja (1,5€); o frango salteado com molho char siu, ceboleto e logan, acompanhado de arroz de jasmim (13,5€); e o Pato à Pequim, fumado e assado com cinco especiarias, panquecas e molho hoisin (49€) são as novas propostas do restaurante asiático. “Criar pratos especiais para comemorar esta data é uma forma única de homenagear a rica cultura e a gastronomia chinesas”, explica o chef do SOI.

JNcQUOI Asia, Lisboa

Na Avenida da Liberdade, o Ano do Dragão e a cultura chinesa celebram-se com atuações especiais e um menu disponível entre 6 e 10 de fevereiro, ao almoço e jantar. No JNcQUOI Asia, pelas mãos do chef Mário Esteves, aposta-se em pratos como salada crocante com sashimi de salmão (25€); entrecosto de porco com molho de vinagre preto (33€); camarão-tigre ao estilo Bei Fong Thong (45€); pregado a vapor com rabano e feijão preto (45€) ou claypot de tofu e abóbora (19€), entre outros. De noite, as novidades na cozinha complementam-se com atuações alusivas à tradicional Dança do Leão.