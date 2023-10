Porto: Viajar pelo mundo ao sabor das sanduíches da Royale Pão Paixão

A Royale Pão Paixão, no Porto, está a promover o evento Sounds Like Soundwich, apresentando uma sanduíche do mundo por mês, acompanha por cerveja artesanal e música ao vivo.

Dar a conhecer sanduíches típicas de diversos países, à boleia do pão artesanal, é a proposta do evento Sounds Like Soundwich, promovido pela padaria portuense Royale – Pão Paixão, focada no pão de massa-mãe, fermentado lentamente. O espaço, aberto no ano passado, na Rua de Guerra Junqueiro, a dois passos da Avenida da Boavista, vai acolher, uma vez por mês, um momento que juntará juntar comida, bebida e música, numa tentativa de “difundir o nosso trabalho em prol do bom pão” e de “dinamizar a zona da Boavista”, refere Joana Sousa, sócia-gerente da Royale.

A Philly Cheesesteak será a primeira sanduíche a ser apresentada, no próximo dia 21 de outubro, sábado, entre as 12h e as 15h. Esta criação, com origem na cidade norte-americana de Filadélfia, junta carne em tiras e queijo derretido sobre uma longa fatia de hoagie roll. Este pão, fofo e adocicado, que se situa entre o pão de cachorro e a baguete, será produzido pela padaria e recheado na cozinha da mesma.

Para acompanhar, a Royale sugere a cerveja Common People, uma Lager da também portuense OPO74, e a música dada por João Carvalho, entre as 13h e as 14h30. A sanduíche tem o custo de 9 euros, e por mais 2 euros tem-se direito a uma garrafa da referida cerveja.

Apesar do evento, para o qual é recomendada reserva prévia, as opções normais da padaria mantém-se durante todo o dia.