Porto: este jantar de homenagem a Nasoni decorre em ambiente palaciano

O hotel Pestana Palácio do Freixo, no Porto, fica num edifício do século XVIII com traço de Nicolau Nasoni, classificado desde 1910 como Monumento Nacional. E acolhe, no próximo dia 30, um jantar de homenagem a esse arquiteto italiano que deixou a sua marca bem funda na cidade.

O restaurante Palatium – que funciona no seio daquele hotel de cinco estrelas com jardins e piscina panorâmica, junto ao Douro – celebra a obra de Nasoni com um menu especial. A proposta, assinada pelo chef Tony Salgado, combina as cozinhas portuguesa e italiana, pondo em destaque produtos locais vindos tanto da terra como do mar, fez saber a casa, em comunicado.

Tortellini de lavagante, espinafre e funcho, piza com presunto de porco preto e queijo da ilha e risoto de ervilhas e trufa estão entre os oito pratos do menu dedicado ao arquiteto que desenhou a Torre dos Clérigos, a fachada da Igreja da Misericórdia e outros edifícios portuenses. O jantar tem um valor de 120 euros por pessoa. Inclui harmonização de vinhos e um certo tom de época, dado também pela música.