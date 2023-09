Pizzaria Paulista: tradição italiana e criatividade brasileira, no Porto

Quatro anos após abrirem a primeira pizaria em Canidelo, Fabiana Vicente, de São Paulo, e o seu marido português José Coelho Alves abriram novo espaço, agora no Porto, na Avenida Fernão Magalhães.

“O espaço que temos em Canidelo é pequeno. A nossa ideia não é abrir muitos sítios e fazer muito dinheiro, mas queríamos estar no Porto por ser uma cidade importante de que gostamos e para dar a conhecer o nosso trabalho”, conta Fabiana. Natural de São Paulo e filha de emigrantes madeirenses, quis vir viver para Portugal por se identificar com a cultura portuguesa. Mudou-se em 2017 e logo percebeu que alguma coisa faltava. “Faz parte do dia-a-dia de São Paulo juntar amigos e fazer uma noite de piza”, conta. Assim, abriu em 2019 a Pizaria Paulista, um pequeno espaço que logo começou a fazer sucesso. Depois, veio o confinamento e o espaço continuou a trabalhar em regime take away e entregas, o que funcionou bem.

Foi também durante a pandemia que Fabiana e José encontraram um espaço para arrendar no Porto e decidiram apostar. “É um desafio apresentar ao público português o que é uma pizaria paulista. Sentíamos necessidade de ser validados”, admite.

As portas da nova loja abriram em maio e logo começaram a aparecer clientes. “As pessoas viram aquele espaço em obras durante tanto tempo e ficaram curiosas”, conta. De resto, os turistas ajudam a encher o espaço – e muitos deles voltam – e não faltam vizinhos. “É com as pessoas locais que queremos mais trabalhar, pois gostamos de conversar, de criar uma relação”, diz Fabiana. E a validação tem chegado.

Mas, afinal, qual é a especificidade de uma piza paulista? “Uma boa piza paulista respeita os critérios italianos, da massa principalmente. Temos de usar uma boa farinha, tratar com respeito a massa [que aqui fica 12 horas a fermentar] e depois diversificamos nas coberturas, tentando sempre arranjar um bom equilíbrio entre os ingredientes”, explica.

Quanto a estas coberturas, joga-se com a criatividade e a mistura de sabores, “sem gourmetizar muito”. Querem, sobretudo, simplicidade, com ingredientes bons, e que a piza seja “democrática”. Os sabores com mais sucesso são, para Fabiana, “o par perfeito”: a piza paulista (com linguiça fumada, catupiry – queijo brasileiro -, mozarela e cebola roxa) e a piza portuguesa, curiosamente, uma cobertura inventada no Brasil, com mozarela, fiambre, ovo cozido, rodelas de cebola, azeitonas e orégãos.

Recentemente, fizeram uma nova criação: a margherita invertida, inspirada numa receita do famoso pizzaiolo Franco Pepe. Sobre a massa, vai o queijo e por cima molho de tomate e molho pesto. Nas pizas para sobremesa, dois recheios remetem para o Brasil: o de brigadeiro de chocolate e o de doce de leite.