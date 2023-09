Pinhais lança lote especial de conservas com a melhor seleção de peixe de 2020

As 2 mil latas de sardinha em azeite picante já estão disponíveis no Museu Vivo Conservas Pinhais Factory Tour, em Matosinhos, e na loja online da Pinhais.

“O melhor entre os melhores” – é assim descrito pela Pinhais, o lote NURI Reserva 2020, de edição limitada e numerado à mão, que acaba de lançar. As 2 mil latas, produzidas pela centenária conserveira de Matosinhos, sob a marca NURI – dirigida aos mercados internacionais -, acomodam no seu interior “sardinhas de excelência”, capturadas “durante a época em que apresentam as suas melhores qualidades nutricionais e de sabor”, faz saber a marca.

Proveniente da Lota de Matosinhos, o pescado foi conjugado com azeite, pepino, malagueta, cenoura, sal, cravinho, pimenta preta e louro, e posteriormente armazenado por um período mínimo de 36 meses. Foi agora lançado para o mercado, estando à venda por 12 euros a unidade, no Museu Vivo Conservas Pinhais Factory Tour, em Matosinhos, e na loja online da Pinhais.

Este lote especial é eleito por um painel de provadores internos da Pinhais. Este processo de seleção é liderado pela Coordenadora da Qualidade da Pinhais, Patrícia Soares, que destaca como “principal diferenciador desta reserva, o período de maturação, nunca menor que três anos, onde de seis em seis meses ocorre uma inversão manual da posição das latas, que se torna uma mais-valia para a harmonização entre o peixe, azeite e restantes ingredientes”.

Atualmente, a Pinhais é a única fábrica de conservas no país que mantém o método tradicional ao longo de todas as etapas da sua produção. O processo artesanal abrange mais de 40 etapas fundamentais, entre as quais, a intensificação dos sabores em salmoura, o corte e preparação manual dos ingredientes frescos fornecidos localmente, a seleção do melhor peixe proveniente da costa do Atlântico e o enlatamento.