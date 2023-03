Pedro Lemos de volta para nova temporada na Casa dos Ecos, no Pinhão

Espaço da responsabilidade do chef portuense na Quinta do Bomfim, em parceria com a família Symington, volta a abrir portas na sexta-feira 31.



A partir de 31 de março, Pedro Lemos está de volta ao coração do Alto Douro. Com a chegada da primavera, o chef retoma o restaurante sazonal Casa dos Ecos, na Quinta do Bomfim, propriedade da família Symington, no Pinhão.

Sopa fria de tomate coração de boi, carapau de escabeche, bacalhau com migas soltas e cabrito com arroz de forno são algumas das propostas que estarão de volta à mesa da Casa dos Ecos, harmonizadas com vinhos DOC e vinhos do Porto da casa.

A terminar a refeição, há sobremesas como leite-creme queimado, tarte de maçã ou torta e infusão de laranjas da Quinta do Bomfim.

Nesta temporada, a Casa dos Ecos está aberta de sexta a domingo, entre as 12.30 e as 17 horas.