Pastel de Feijão do chef António Amorim ganha nova casa no Príncipe Real

O chef António Amorim levou a Fábrica Pastel de Feijão de Alfama para o Miradouro de São Pedro de Alcântara. De caminho, juntou-lhes outras guloseimas e salgados prontos a pegar e levar, um modelo útil para quem passeia por Lisboa.

Foi um namoro de oito anos entre o chef António Amorim e o espaço onde, a partir de agora, funciona a nova Fábrica Pastel de Feijão. Depois de um período na Rua dos Remédios, no bairro de Alfama, o multifacetado chef – que também tem o Puro Lisboa, de francesinhas, e o Puro Mx, de comida mexicana – montou o seu quartel-general de pastéis de feijão no bairro do Príncipe Real, uma localização estratégica que já cobiçava há vários anos, tendo em conta que a zona atrai bastante turismo.

Ainda que seja substancialmente mais pequeno que o antecessor, a Fábrica Pastel de Feijão nem por isso tem uma oferta limitada, tendo-se adaptado ao modelo de “grab & go”. Baguetes caseiras de frango, de húmus e legumes assados e de queijo fresco e pesto; empanadas veganas de ervilha, courgette, tomate e pepino; brownie e salame de chocolate (ambos sem glúten) e bolos caseiros vendidos à fatia são as opções que regularmente preenchem a vitrina, em linha com bebidas de cafetaria.





O protagonista continua a ser o pastel de feijão, uma reinterpretação que António Amorim – natural de Baião e intimamente ligado a Torres Vedras – desenvolveu a partir do doce tradicional e que lhe valeu o primeiro lugar no concurso torreense A Minha Sobremesa Tem Pastel de Feijão, em 2014. Com formato retangular e um aspeto delicado, o pastel rompe com o figurino original. O recheio leva puré de feijão branco, amêndoa, gema e ovo e açúcar e a massa caramelizada confere crocância.

Por encomenda prévia, António Amorim também faz um pastel de feijão de tamanho XL, com ou sem cobertura de frutos vermelhos. A sugestão da loja é harmonizar o pastel com um cálice de vinho Bonifácio, originalmente desenvolvido para o efeito.