Pão de queijo: a receita familiar que soma décadas n’A Lanchonete

A receita familiar soma décadas e é um dos chamarizes d’A Lanchonete, que junta brunch, pequenos-almoços, almoços e petiscos em Belém e Benfica. Num dia forte, chegam a vender-se 600 pães de queijo.

É fofo por fora, denso por dentro, e um dos ex-líbris d’A Lanchonete, espaço para brunch, almoços e petiscos aberto há três décadas em Belém, e renovado em 2019 por Pedro Bento, dando novo fôlego ao negócio dos pais, José e Paula. A receita do pão de queijo atravessou o Atlântico nos anos 1980, quando o casal veio para Portugal depois de 25 anos ligados à padaria e pastelaria no país-irmão. É a mesma receita que ainda hoje se usa nesta casa, que cresceu em público e espaço, com uma segunda morada em Benfica, com esplanada e pátio.

Num dia de forte, chegam a vender-se 600 pães de queijo. “Há dias que o forno está sempre ligado”, conta Pedro, que vende o petisco à unidade, em caixas de seis ou em doses de 20 peças congeladas. Por estes dias, bobó de camarão, escondidinho de carne de sol e a típica feijoada (sexta e sábado) são outras das apostas, tal como a música ao vivo uma vez por mês, em ambas as moradas.

Receita de pão de queijo (50 unidades)

Ingredientes:

1/2kg de polvilho doce e/ou azedo

300gr de queijo à escolha

1 copo de leite

1 copo de óleo

3 ovos inteiros

1 colher pequena de sal

Preparação:

Numa panela, colocar o leite e o óleo a levantar fervura. De seguida, colocar essa mistura em cima do polvilho, para o escaldar, dentro de outra panela. Misturar e envolver bem os ingredientes e adicionar o queijo para ir derretendo. Continuar a misturar. Partir os ovos, um a um, e adicionar à mistura que se irá tornar cada vez mais homogénea. Depois de juntar todos os ovos, garantir que o resultado fica moldável para começar a enrolar em pequenas bolinhas. Colocar as bolinhas em formas redondas ou num tabuleiro com buracos e levar ao forno a 180 graus por 20 minutos. E estão prontos para serem saboreados.