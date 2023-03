O Valentina’s, no Porto, tem uma carta gulosa e vista para a movida

No Valentina’s mergulha-se em sabores de Itália. Mas também com um toque ibérico. Um menu de abundância e sabores fortes na Baixa, no átrio do chick&basic Gravity.

O hotel chic&basic Gravity abriu portas em julho de 2021 no Porto. Com ele veio o bar e restaurante Valentina’s, do grupo espanhol, Isabella’s, praticante sobretudo de comida italiana. É a estreia do grupo fora do seu país, onde possui oito casas. Cá, tem uma carta nova – e gulosa.

No Valentina’s, localizado no rés-do-chão do chic&basic Gravity, não falta espaço nem abertura ao exterior, graças a amplas janelas com vista para a movida – e estando a meteorologia de feição, também se monta esplanada no passeio.

A comida, já se disse, é gulosa. Desde a couvert, com carnudas e avantajadas azeitonas sicilianas, focaccia alta e fofa e, a liderar, uma manteiga com azeite de trufa e cebolinho feita nesta cozinha, uma originalidade lusa no grupo: por cá não é expectável abdicar-se da manteiga na abertura da refeição, como explicou a Espanha o diretor desta unidade, Jorge Oliveira, que acompanha a “Evasões” à mesa. Nas entradas, atente-se aos ovos rotos com batata frita, presunto ibérico e cebolinho (gema abundante, carne intensa) e a uns cremosos croquetes do mesmo presunto ibérico.

Entra-se em domínio mais marcadamente italiano nos pratos centrais. Experimenta-se um cremoso e equilibrado spaghetti do mar. Festeja-se o spaghetti alla carbonara em queijo pecorino, espesso, o mergulho da massa no queijo efetuado à frente do cliente, e com uma arma secreta sob a forma de bacon guanciale, em pequenas tiras levemente tostadas – é dos pratos mais populares, diz Jorge Oliveira, a par do risotto de ceps também em pecorino. E ainda se arranja espaço para um t-bone (tenro, bem marcado pela grelha) com alecrim e batata frita, pensado na sua vastidão para duas pessoas.





Sobremesas? Há brownie de chocolate com gelado de baunilha (ternurento); há cheesecake com gelado de framboesa (morno, um toque ácido); há um achado sob a forma de tarte de limão, o merengue levemente chamuscado, doce e amargo em conversa.

Neste Valentina’s, agora com menu executivo ao almoço de segunda a sexta, a clientela externa ao hotel domina a 80%. A combinação do chick&basic com o grupo Isabella’s replicar-se-á em Lisboa em 2024 e, em posterior data incerta, na Comporta.