O rodízio de carnes do Fogão Gaúcho chegou a Odivelas

Depois das moradas no Carregado, Carnaxide e Alverca, o Fogão Gaúcho abre o seu quarto e novo restaurante nas Colinas do Cruzeiro, com o típico rodízio brasileiro e cortes de carnes certificadas.

Foi há seis anos que Saulo Cardoso, com mais de uma década de experiência a lidar com produtores de carne nacionais e internacionais, abriu o primeiro Fogão Gaúcho, no Carregado. Uma casa ligada ao tradicional churrasco brasileiro e ao formato de rodízio, que tem expandido em público e metros quadrados: depois das moradas em Carnaxide e Alverca, chega agora um quarto restaurante nas Colinas do Cruzeiro, em Odivelas. “O novo restaurante está lindo, com boa luz e uma decoração moderna”, explica o paulista, um dos fundadores da casa, sobre a nova morada, que soma 86 lugares.

A qualidade da carne, cabeça-de-cartaz, é uma das maiores preocupações, apostando-se nas certificações de origem, vindas de territórios como América do Sul, Portugal continental, Açores e outros locais europeus. No rodízio premium (23,95€ ao almoço de segunda a sexta; 28,95€ no restante horário), serve-se à descrição uma dezena de cortes mais nobres, como picanha black angus, porco preto, ribeye com queijo cheddar, contra-filé argentino, maminha ou costeleta de cordeiro (esta uma novidade), entre outros. O rodízio tradicional (18,95€ ao almoço dos dias úteis; 22,95€ ao fim de semana e jantar) soma uma dezena de cortes, como frango desossado com ervas, lagartos, picanha com alho ou maminha, por exemplo.

Se for durante o almoço dos dias úteis, estes menus incluem a oferta de bebida, café e sobremesa (mousse de manga ou chocolate, baba de camelo e doce de amêndoa são alguns exemplos). A qualquer dia da semana, comum aos dois rodízios está o acesso à zona de buffet (que também é uma escolha isolada por si só, mais acessível, por 12,50€ ao almoço dos dias úteis), onde se dispõe uma variedade de saladas frias, pão de queijo, queijos e enchidos, batatas salteadas, cozidas e fritas, arroz e feijão preto, farofa, algumas carnes, salgadinhos e fruta.

De sexta a domingo, importa destacar o reforço da tradicional feijoada à brasileira. Ao som da bossa nova, refresca-se a refeição com a garrafeira da casa (onde não faltam vinhos da região de Lisboa), sangrias de espumante e de caipirinha, cocktails clássicos e outros de autor, como o Fogão Gaúcho (gin, vodka, ginger ale, sumo de lima, sumo de maracujá e hortelã).